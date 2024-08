Juve-Roma, clamoroso annuncio a pochi giorni dalla super sfida: Thiago trema

A pochi giorni dall’attesissimo Juventus-Roma è giunta l’annuncio che potrebbe preoccupare mister Thiago Motta.

La Juventus, che durante le uscite estive aveva suscitato più di qualche dubbio sulla prontezza nell’affrontare la nuova stagione sportiva, sta sorprendendo positivamente. L’approccio in campionato con mister Motta in panchina sta entusiasmando per la chiarezza del gioco che la squadra esprime in campo e la sua godibilità.

Contro Como ed Hellas Verona sono giunti due risultati fotocopia, roboanti: un doppio 3-0 in favore dei bianconeri, la cui difesa si sta mostrando granitica e l’attacco pronto a esaudire le esigenze di gol. Nonostante ciò il mercato non si è ancora concluso, quindi si attendono piacevoli novità come l’arrivo in squadra di Conceicao e Nico Gonzalez è stata e il prossimo già previsto, ovvero quello di Koopmeiners.

Forze fresche e soluzioni gradite all’allenatore, che torneranno molto utili durante la stagione, sopratutto quando gli impegni si accumuleranno e ci sarà bisogno di proporre dei cambi per mantenere lo status fisico e la creatività della squadra. E a proposito di impegni, il primo grande appuntamento stagionale è già alle porte: il primo weekend di settembre per la Juventus si inaugurerà con la sfida di cartello contro la Roma di Daniele De Rossi.

Verso Juventus-Roma, Dovbyk alza l’asticella: l’ambizione del centravanti giallorosso

A differenza dell’inizio campionato della Juventus e a dispetto della ventata di positività che ha portato la permanenza in squadra di Paulo Dybala, la Roma ha bisogno ancora di mettersi in riga. Un pareggio a Cagliari e la sconfitta contro l’Empoli non sono il miglior vento per indirizzare la stagione, per cui la squadra dovrà dare il meglio di sé contro un’avversaria ostica come la Juventus. Artem Dovbyk, il grande colpo di calciomercato estivo da parte della Roma, è pronto a dare il meglio di sé.

Il centravanti, nuovo riferimento offensivo per i giallorossi, è intervenuto ai microfoni di ‘SKY Sport’ per parlare del suo approccio alla Serie A e della sfida prossima di campionato. Nonostante le due prime sfide non particolarmente esaltanti, l’ucraino non è preoccupato: “Sono in un grande club, l’atmosfera all’Olimpico è diversa. Essere stato capocannoniere della Liga è molto importante, mi trasmette molta fiducia. Proverò a ottenere lo stesso riconoscimento anche qui in Italia. Sarà una bella avventura perché sono un attaccante come Shevchenko, voglio dimostrare il mio valore in campo”. Bisognerà cominciare quindi a far gol: la Juventus è avvisata e Thiago Motta predispone le contromisure per arginare l’avversario di giornata.