Da Sancho alle cessioni last minute, Juve scatenata – DIRETTA LIVE

Da Sancho alle cessioni last minute, si profila movimentato l’ultimo giorno di calciomercato in casa Juventus.

Una campagna acquisti da urlo, come non se ne vedevano da tempo a queste latitudini. Ma la Juventus ed il suo direttore tecnico Cristiano Giuntoli non sono ancora soddisfatti. Koopmeiners l’ultimo colpo in entrata dei bianconeri? Non è detto. Di sicuro la Signora ha intenzione di provarci fino alla fine – proprio come recita il suo motto – per Jadon Sancho, il cui ingaggio sarebbe una vera e propria ciliegina sulla torta.

Nell’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato – il gong suonerà a mezzanotte – Giuntoli farà in modo di colmare le distanze rispetto a quella che è la richiesta del Manchester United, proprietario del cartellino dell’esterno inglese. Con la certezza che se non dovesse riuscirci potrà comunque ritenersi soddisfatto. Discorso diverso, invece, per ciò che concerne le uscite. Sono ancora numerosi gli esuberi a cui la Juventus deve trovare una sistemazione prima che scada il tempo.

10:15: La Roma ha messo in stand by l’operazione Djalò, che sembrava ad un passo. In questo momento i giallorossi stanno pensando a Skriniar.