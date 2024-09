Allegri ritorna sulla panchina di una big: tutto deciso, ‘assegno’ clamoroso

L’ormai ex allenatore della Juventus potrebbe ripartire subito da una panchina molto importante: tutti i dettagli della situazione.

Il futuro di Massimiliano Allegri è uno degli argomenti più caldi nel panorama calcistico europeo, e alcune indiscrezioni lo vedono persino accostato alla panchina del Manchester United. A tal proposito, il portale Bettinglounge.co.uk ha riportato un’interessante quota da parte di Bet Victor, riguardante la possibilità che l’ormai ex allenatore della Juventus possa diventare il prossimo tecnico dei Red Devils.

Secondo il sito di scommesse, l’eventualità di vedere Allegri ‘vestirsi’ di rosso a Manchester è quotata 34 volte la posta. Si tratta di una cifra piuttosto elevata, segno che, per ora, un suo trasferimento in Premier League è considerato poco probabile dagli esperti del settore. Tuttavia, in un contesto calcistico come quello attuale, dove le panchine sono sempre in bilico, non è mai saggio escludere totalmente alcuno scenario.

Allegri in Premier League: c’è il Manchester United

Il principale candidato a succedere a Erik ten Hag, in caso di un suo addio al Manchester United, sarebbe Gareth Southgate, attuale commissario tecnico dell’Inghilterra. Secondo i betting analyst di Bet Victor, Southgate potrebbe essere tentato dall’idea di intraprendere una nuova avventura alla guida del club di Old Trafford. Il portale bancava questa possibilità a tre volte la posta, un chiaro segnale che il tecnico inglese è ritenuto l’erede più probabile in caso di un ribaltone sulla panchina dei Red Devils.

Nonostante la quota alta che accompagna la suggestione Allegri-United, il suo nome non è nuovo nell’ambito dei top club europei. Il tecnico livornese, tornato alla guida della Juventus con l’obiettivo di riportare il club ai vertici, ha già mostrato in passato di essere un profilo appetibile per club di prestigio internazionale, compresi quelli della Premier League. Allegri, con il suo approccio tattico pragmatico e la capacità di gestire squadre di alto livello, potrebbe essere visto come una soluzione per un club come il Manchester United, che negli ultimi anni ha faticato a trovare stabilità. Tuttavia, al momento, un suo trasferimento in Inghilterra rimane una suggestione poco concreta, almeno secondo le attuali quotazioni del mondo delle scommesse.

Sebbene la posizione di ten Hag non sia inattaccabile, il tecnico olandese ha ancora il sostegno del club, con i bookmaker che considerano il binomio ten Hag-United una scommessa quotata tre volte la posta, una cifra ben più bassa rispetto a quella assegnata a potenziali sostituti. Ciò indica che, nonostante le speculazioni, la sua permanenza a Old Trafford è ancora vista come l’opzione più probabile.