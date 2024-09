Vlahovic ai titoli di coda: ‘giallo’ e firma a fine mese

Adesso sul futuro di Vlahovic nasce il ‘giallo’. Ecco cosa potrebbe succedere nelle eventualità: i dettagli della situazione.

La situazione attorno al rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic con la Juventus si fa sempre più complessa, tanto da somigliare a un vero e proprio percorso a ostacoli. Entro la fine del mese è previsto un summit decisivo tra Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, e l’agente del serbo, Darko Ristic. La Juventus sta preparando una proposta di prolungamento simile a quella offerta recentemente a Lautaro Martinez dall’Inter, ma il nodo principale rimane l’ingaggio elevato dell’attaccante.

Attualmente, Vlahovic guadagna una cifra nettamente superiore rispetto alla media del calcio italiano. Grazie a un accordo “a salire” stipulato al momento del suo trasferimento dalla Fiorentina a Torino, il serbo percepirà in questa stagione ben 12 milioni netti, che, considerando le tasse, pesano circa 23 milioni lordi sulle casse del club bianconero. Per fare un confronto, Lautaro Martinez, capocannoniere della scorsa Serie A, ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter per una cifra di 9 milioni netti, ovvero circa 17 lordi.

Giallo sul rinnovo di Vlahovic e la Juve guarda già all’alternativa

La Juventus ha quindi l’obiettivo di ridurre l’oneroso stipendio di Vlahovic, proponendo un nuovo contratto che prolungherebbe la scadenza dal 2026 al 2028, con un ingaggio inferiore ma più sostenibile. In questo modo, il club risparmierebbe circa 6 milioni lordi all’anno per i prossimi tre anni, continuando a distribuire l’ammortamento dei 70 milioni investiti nel gennaio 2022 per il suo acquisto. Tuttavia, convincere il centravanti serbo ad accettare questo tipo di proposta non sarà semplice, soprattutto considerando la centralità che il giocatore ha nel progetto tecnico di Thiago Motta.

Se Vlahovic dovesse continuare a segnare con regolarità, potrebbe entrare al tavolo delle trattative con richieste economiche ancora più alte, rendendo difficile per la Juventus trovare un punto di incontro. Inoltre, anche l’eventualità di una cessione a un club in grado di offrire lo stesso ingaggio sembra complicata, escludendo le possibilità provenienti dal calcio saudita.

Come già anticipato, nel frattempo, Giuntoli resta vigile sul mercato, con un occhio puntato su Jonathan David, attaccante canadese del Lille. David, in scadenza di contratto a giugno 2024, rappresenta un’opzione interessante per la Juventus, specialmente per la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Il canadese, che ha appena battuto il record di gol della sua nazionale, sarà avversario della Juventus in Champions League il 5 novembre, e ha dichiarato di essere “aperto a tutte le possibilità” per il proprio futuro, non limitandosi a un eventuale approdo in Premier League. In questo senso, quindi, l’esito del summit tra Giuntoli e l’agente di Vlahovic sarà determinante per il futuro del serbo in bianconero