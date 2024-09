Rabiot si veste ancora di bianconero: ribaltone improvviso, blitz per la firma

Blitz per la firma. Rabiot si veste ancora di bianconero, ecco cosa sta succedendo nel presente del centrocampista francese.

Adrien Rabiot, uno dei centrocampisti più ambiti sul mercato europeo, sembra voler continuare la sua carriera in Europa con l’interesse crescente di squadre inglesi come Newcastle e Manchester United. Il giocatore francese, recentemente escluso dall’ultima convocazione della Nazionale di Didier Deschamps, ha ancora ambizioni personali da soddisfare e questo influenzerà notevolmente le sue prossime scelte.

Dopo aver partecipato regolarmente alle qualificazioni per Euro 2024, Rabiot è attualmente svincolato, avendo terminato il suo contratto con la Juventus a giugno. Nell’ultima stagione con i bianconeri, il centrocampista ha disputato 35 partite in tutte le competizioni, realizzando cinque gol e tre assist, confermando la sua importanza nel centrocampo della Vecchia Signora.

Rabiot vuole rimanere in Europa: Newcastle in pole

Rabiot vanta un curriculum ricco di trofei, avendo vinto sette titoli nazionali tra Italia e Francia. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, è riuscito a imporsi come uno dei centrocampisti più promettenti del calcio europeo. La sua esperienza internazionale è notevole, avendo giocato per club di grande livello e partecipato a competizioni importanti come l’Europeo con la maglia della Francia.

Guardando alla Premier, sempre più probabile sua prossima destinazione, curiosamente, Rabiot ha trascorso un breve periodo nel Manchester City nel 2008, prima di tornare in Francia per continuare la sua crescita nelle giovanili del PSG. Questa esperienza in Premier League potrebbe riaccendere la voglia di confrontarsi nuovamente con il campionato inglese, uno dei più competitivi al mondo. Nonostante l’interesse di club turchi e sauditi, che sono pronti a offrire contratti molto remunerativi, Rabiot sembra preferire restare in Europa, con la Premier League come destinazione più probabile. Il Newcastle e il Manchester United si sono già mossi per sondare la disponibilità del giocatore. In particolare, i Red Devils sono in prima linea per assicurarsi le prestazioni del centrocampista francese, vedendo in lui un rinforzo ideale per il proprio centrocampo.

Per Rabiot, però, il fattore economico non è l’unica considerazione. Il francese, a 29 anni, vuole continuare a competere ad alti livelli in Europa e giocare in una delle principali leghe del continente, preferibilmente in un club che gli garantisca la possibilità di lottare per titoli nazionali e internazionali. La scelta di Rabiot sarà cruciale per il suo futuro, e la Premier League sembra essere la destinazione più ambita dal giocatore. Newcastle e Manchester United sono pronti a contenderselo, ma tutto dipenderà dalle ambizioni del centrocampista francese, che vuole mantenere un ruolo di primo piano nel calcio europeo.