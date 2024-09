Dall’Inter alla Juventus: arriva il regalo Scudetto

Un affare che potrebbe diventare sempre più concreto. Adesso la nuova suggestione apre al trasferimento: i dettagli.

Jonathan David, talentuoso attaccante canadese del LOSC Lille, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club francese, aprendo la porta a un futuro incerto ma ricco di opportunità. Secondo quanto riportato dal giornalista ‘Fabrizio Romano’ nel suo consueto The Daily Briefing, David avrebbe già iniziato a esplorare le sue opzioni sul mercato, con l’Arsenal tra le squadre più interessate al suo profilo.

Nonostante l’ennesima stagione prolifica in Ligue 1, con 26 gol segnati, Jonathan David è rimasto al Lille durante l’ultima finestra di mercato estiva, nonostante l’interesse di diversi club della Premier League. L’attaccante sembrava destinato a partire, ma fattori come la richiesta economica del Lille avrebbero frenato il trasferimento. Con il suo contratto in scadenza, il Lille rischia ora di perdere uno dei suoi gioielli a costo zero se non riuscirà a venderlo nella prossima finestra di mercato di gennaio.

Jonathan David lascia il Lille: non rinnova con il club francese

David, infatti, è sempre più deciso a non prolungare il suo contratto con il club francese. In passato si era mostrato aperto a un’estensione dell’accordo, ma le sue intenzioni sembrano essere cambiate radicalmente. Il 24enne vuole esplorare il mercato prima di decidere il proprio futuro, ed è convinto che sia giunto il momento di fare il salto in un campionato più competitivo, con la Premier League che rappresenta la destinazione più probabile.

L’Arsenal è tra i club maggiormente interessati a Jonathan David. I Gunners sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa dare profondità alla rosa e migliorare ulteriormente il potenziale offensivo della squadra. Viktor Gyökeres era stato accostato al club, ma l’interesse per il canadese non sembra mai essere svanito. La prospettiva di avere un attaccante giovane, prolifico e con esperienza internazionale come David potrebbe essere allettante per il tecnico Mikel Arteta, che sta costruendo un progetto ambizioso a Londra.

Anche altri club della Premier League, come Tottenham e Newcastle United, sono stati accostati a David, e tutti e tre i club rappresenterebbero destinazioni attraenti per l’attaccante, soprattutto considerando la qualificazione alla Champions League di alcune di queste squadre. Non va sottovalutato l’interesse dell’Aston Villa, che potrebbe offrire a David un ruolo centrale nel proprio progetto di crescita, guidato dal tecnico Unai Emery. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Jonathan David. Se da un lato il canadese sembra intenzionato a esplorare il mercato e ad ascoltare le offerte dei grandi club europei, dall’altro il Lille cercherà di strappare un ultimo rinnovo o, almeno, di monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Ciò che appare certo è che David non sembra intenzionato a restare in Francia ancora a lungo e nel suo futuro potrebbe tornare anche la Serie A come possibile meta. Infatti proprio la Juventus è stata, a lungo, una delle squadre più interessate e adesso potrebbe farsi sotto sfruttando l’assist della sua situazione in Ligue 1 con il sempre più probabile addio.