Douglas Luiz e Koopmeiners dall’inizio: Thiago Motta dice tutto e ‘rilancia’ Danilo

Mister Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Empoli, ecco cosa ha detto ai giornalisti.

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta toscana di Empoli. La Juventus, infatti, domani affronterà una sfida tuttaltro che semplice contro un’avversaria importante.

Dopo il pareggio contro la Roma, i bianconeri vogliono tornare in campo più arditi che mai per portare il massimo risultato e rimanere ai vertici della classifica del campionato italiano. Una sfida che vedrà molti protagonisti anche e soprattutto tra i nuovi acquisti. A tal proposito, proprio in conferenza stampa, Thiago Motta ha così risposto alle varie domande dei giornalisti, ecco cosa ha detto:

Si sono allenati bene i giocatori tornati dalla nazionale e chi è rimasto qua. Hanno giocato diverse partite, con esperienze diverse e sono tornati bene. Sono contento, domani sono quasi tutti a disposizione.

Empoli? Dall’inizio sappiamo il calendario, domani concentrarti e pronti per una partita seria. Loro stanno bene, noi anche. Abbiamo preparato la sfida. Siamo pronti.

Douglas Luiz e Koopmeiners dall’inizio? Due grandi giocatori, come tanti altri nella rosa. Domani valuterò chi potrà partire. Fortuna di averli in rosa con noi.

Turnover? Niente. Ci alleniamo. Non cambia nulla nella gestione delle partite. Si allenano tutti e in partita in partita affrontiamo il tutto con massimo impegno e cercare di fare il massimo del nostro lavoro.

I sudamericani come stanno? Nico Gonzalez come sta? Stanno bene. Nico ha giocato, Danilo ha giocato. Altri hanno giocato, stanno tutti molto bene. Il calendario lo sapevamo già prima, sappiamo cosa dovevamo affrontare. Con grande entusiasmo. Passo dopo passo. Pensiamo all’Empoli e basta. Faremo il nostro massimo. Vogliamo portarla dalla nostra parte. Dobbiamo avere il risultato.

Come si comporta il gruppo? Molto bene. C’è convinzione di fare un gioco che ci porta risultati. Conta solo questo. Idea condivisa e di partita in partita vogliamo competere.

Tre gare in sette giorni, come gestiamo? Pensiamo a domani. Le altre partite avremo tempo di prepararle. Il focus è solo domani. Perché domani è la prossima.

Capitan Danilo come lo vedo, in che posizione? Lo vedo molto bene. Dani è importante per noi, come altri che abbiamo in squadra. Con il brasile ha giocato più posizioni, anche da centrale. Può fare tutto, ha le caratteristiche.

Adžić come sta? Come stanno i giovani? L’ho visto bene, il suo rientro è stato molto buono. Dai giovani dipende tutto da loro. Io non guardo l’età, io guardo il momento, come stanno e il bene collettivo della squadra. C’è sicuramente voglia di fare, gestire il momento. Devono crescere e lo avranno.

Rabiot svincolato, cosa ne penso? Può tornare? Penso che ci sono troppe supposizioni. Non mi ha chiamato nessuno. Gli auguro il meglio e spero sia felice. Gli voglio bene come ragazzo, come giocatore. Gli auguro di trovarsi una squadra che gli dia la felicità.