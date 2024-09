Calciomercato Juventus, colpo gratis e svolta lampo: accordo raggiunto

Adesso l’accordo sembra raggiunto. Il giocatore potrebbe arrivare subito: i dettagli relativi alla trattativa.

Anthony Martial, attaccante francese del Manchester United, sembra ormai destinato a una nuova avventura in Grecia. Secondo le ultime indiscrezioni, di ‘Matteo Moretto’, l’AEK Atene ha raggiunto un accordo verbale con il giocatore, che nelle ultime settimane era stato accostato alla Juventus come possibile vice di Dusan Vlahovic.

L’AEK, alla ricerca di un rinforzo offensivo per competere a livello nazionale e in Europa, ha colto l’occasione per assicurarsi Martial. Il francese, reduce da diverse stagioni altalenanti al Manchester United, ha visto il suo spazio in squadra progressivamente ridursi con l’arrivo di nuovi attaccanti come Rasmus Højlund. Questo ha spinto Martial a cercare una nuova sfida, e l’AEK Atene ha saputo muoversi rapidamente, approfittando della situazione per avanzare con una proposta allettante.

Martial all’AEK Atene: c’è l’accordo verbale

Nelle ultime settimane, il nome di Martial era stato inserito tra i possibili obiettivi della Juventus, che sta ancora cercando un vice per Dusan Vlahovic. Con le caratteristiche tecniche e l’esperienza internazionale, Martial sembrava un profilo ideale per ricoprire quel ruolo, fornendo una valida alternativa in attacco al serbo. Tuttavia, le difficoltà economiche e le incertezze legate all’ingaggio del francese hanno complicato l’affare per i bianconeri, costringendoli a rinunciare alla pista.

Per Martial, l’AEK Atene rappresenta una grande opportunità per rilanciarsi. A 28 anni, il francese ha ancora molto da dimostrare e potrebbe trovare in Grecia il contesto ideale per tornare protagonista. Lontano dalle pressioni della Premier League e dei grandi palcoscenici europei, Martial avrà la possibilità di giocare con continuità e di ritrovare fiducia, in una squadra che punta a grandi traguardi sia in campionato che in campo internazionale. Con il probabile trasferimento di Martial all’AEK, la Juventus vede sfumare un’opzione interessante per il reparto offensivo. Pur non essendo più al picco della sua carriera, Martial avrebbe potuto offrire quella qualità ed esperienza necessaria per gestire le rotazioni, soprattutto in vista di una stagione lunga e impegnativa.

Ora, la Juventus dovrà continuare la ricerca di un vice-Vlahovic, magari orientandosi verso profili più giovani o soluzioni interne, come puntare sul ritorno di Arkadiusz Milik, già parte della rosa e capace di ricoprire quel ruolo in maniera soddisfacente. Intanto l’accordo tra AEK Atene e il francese Martial è ormai vicino alla conclusione e, salvo sorprese dell’ultimo minuto, il francese indosserà la maglia del club greco.