“Cifre insostenibili”: la Juve non ha scelta, Vlahovic ‘mollato’

Adesso la Juventus potrebbe non avere più scelta. I dettagli della situazione relativa all’attaccante Dusan Vlahovic.

La Juventus vive un momento di transizione, caratterizzato da nuovi volti e strategie. Tra la continuità di Allegri e le novità introdotte da Thiago Motta, la squadra bianconera si trova in una fase di cantiere, dove alcuni problemi emergono e altri si celano dietro ai primi successi stagionali. Un tema centrale per il futuro del club resta quello legato a Dusan Vlahovic, attaccante serbo al centro delle discussioni di mercato e di strategia interna.

Filippo Bonsignore, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, commentando la situazione attuale della Juventus. “Il percorso credo sia quello giusto – ha dichiarato Bonsignore – perché la Juve sta apportando delle novità. Inaspettati i due pareggi consecutivi, specie quello di Empoli, ma certamente c’è un’aria nuova”. Parole che sottolineano il cambiamento in corso, anche se la squadra necessita ancora di tempo per trovare una stabilità che possa tradursi in continuità di risultati. Thiago Motta, alla vigilia del debutto in Champions contro il PSV, ha mantenuto un profilo concentrato, ma aperto a possibili sorprese tattiche. “Le due vittorie iniziali hanno aiutato – ha proseguito Bonsignore – ma per ripartire serve un successo in Champions. Magari Motta ci sorprenderà con qualche scelta, con lui mai nulla è scontato”. L’ex allenatore del Bologna sta cercando di imprimere la propria impronta, ma come spesso accade in fasi di transizione, ci sarà bisogno di pazienza per vedere i frutti del suo lavoro.

Bonsignore: “Certe cifre non sono più sostenibili e vanno riviste”

Tra i nodi più importanti per la dirigenza bianconera c’è quello relativo a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non è riuscito a mantenere una costanza di rendimento, ma nonostante questo, la Juventus non sembra intenzionata a lasciarlo partire. Bonsignore ha espresso il suo parere riguardo la situazione del numero 9: “Vlahovic vuole restare, la Juventus non se lo lascerà sfuggire. Tuttavia, certe cifre non sono più sostenibili e vanno riviste”.

L’ingaggio del serbo pesa sensibilmente sul bilancio del club, con un contratto che prevede 10 milioni di euro per quest’anno e 12 milioni per il prossimo, fino alla scadenza fissata al 2026. Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo bianconero, sta cercando di rivedere questi termini, ‘spalmando’ l’ingaggio su più anni e prolungando il contratto, cercando così di alleggerire il carico economico sul club.