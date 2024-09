Formazioni ufficiali Juventus-PSV: Motta sorprende tutti, doppia esclusione

Di seguito le formazoni ufficiali della partita di Champions League tra Juventus e PSV: ecco gli 11 della gara.

Stasera un esordio importante per Thiago Motta e la sua Juventus. Il ritorno in Champions League per la Vecchia Signora vuol dire molto, vista anche la situazione attuale, con la voglia totale di riscatto dopo una stagione fuori (la scorsa) per fattori extra calcio. La Juventus in questa stagione ha rivoluzionato molto nel settore tecnico, in ogni reparto del campo. Tanti nuovi acquisti capaci di spostare gli equilibri a beneficio della squadra e del suo (nuovo) allenatore.

Proprio per questo motivo, questa sera, il tecnico bianconero vuole presentarsi ai suoi tifosi nella Coppa più importante al massimo delle qualità. La formazione scelta per la sfida contro gli olandesi del PSV, squadra esperta e di grande esperienza, da ‘rispettare’, come ribadito ieri in conferenza stampa proprio da Thiago Motta, avrà il meglio a disposizione. Infatti, come si può evincere, Motta metterà in campo dal 1′ minuto gran parte dei suoi giocatori di maggiore qualità. Andiamo, dunque, a scoprire quale sarà la formazione ufficiale di questa sera per la sfida di Champions League. I tifosi si aspettano anche una prestazione importante di Vlahovic. Il bomber serbo, in queste prime giornate di campionato, sta mancando il suo solito appuntamento con il gol e la sfida di Champions potrebbe essere la volta buona nel riscatto. Una formazione, che come si può evincere, schiera i giocatori con più qualità. Bremer è la certezza in difesa. Ma andiamo a scoprire, di seguito, qual è la formazione scelta da Thiago Motta:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Mckennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Vincere contro gli olandesi sarà tutt’altro che semplice. Il PSV vanta un undici titolare di grande esperienza e il tenore internazionale della società non è da sottovalutare, soprattutto in competizioni così importanti come la Champions League. Pertanto, stasera, massima concentrazione con l’unico obiettivo concreto: ottenere il massimo risultato per iniziare al massimo il cammino nella nuova edizione della Champions League.