Juve-Milan ai titoli di coda: ‘chiusura’ da oltre 40 milioni

Juventus-MIlan adesso ai titoli di coda. Ecco cosa sta succedendo nell’operazione in chiusura: tutti i dettagli.

Le grandi squadre italiane, Juventus e Milan, hanno tentato l’assalto per un promettente talento del calcio europeo, ma si sono trovate di fronte a un muro: le offerte sono state rispedite al mittente. Il gioiello in questione è Georgiy Sudakov, il giovane talento dello Shakhtar Donetsk, che ha già catturato l’attenzione dei principali club europei da alcune stagioni.

Classe 2002, Sudakov si è distinto come uno dei principali talenti del calcio ucraino, tanto da attirare l’interesse del direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente del Napoli ha seguito da vicino le sue prestazioni, con alcune visite strategiche come quella allo stadio di San Siro nel settembre 2023, in occasione del match tra Ucraina e Italia nelle qualificazioni all’Europeo. Tuttavia, la Juventus ha deciso di virare su altri profili, puntando su Teun Koopmeiners e Douglas Luiz, due acquisti di peso per il centrocampo.

Sudakov rimane? Juve e Milan avvisate, ci vogliono 40 milioni

La Juventus non è stata l’unica italiana a mostrare interesse per Sudakov. Anche il Milan ha sondato il terreno, insieme al Napoli, che ha monitorato la situazione del giocatore ucraino. Nonostante il forte corteggiamento italiano, lo Shakhtar Donetsk ha deciso di trattenere la sua stella, valutandolo non meno di 40 milioni di euro, una cifra che finora nessun club europeo ha voluto mettere sul piatto.

Lo stesso Sudakov ha confermato l’interesse delle big italiane in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Repubblica’. “Se è vero che Juventus e Milan mi volevano? Sì, ho ricevuto quelle offerte. Però sono state rifiutate dallo Shakhtar“, ha rivelato il 22enne, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con la squadra di Donetsk fino a dicembre 2028.

Con un futuro ancora incerto, Sudakov rimane uno dei prospetti più seguiti in Europa. Il prezzo fissato dallo Shakhtar, però, sembra al momento essere un ostacolo per le società italiane, che dovranno probabilmente attendere o rivedere le proprie offerte se vorranno aggiudicarsi il talentuoso trequartista ucraino. L’interesse di Juventus e Milan per Georgiy Sudakov, però, non sembra destinato a svanire tanto facilmente. Nonostante le offerte iniziali siano state rifiutate, la situazione del calciatore ucraino rimane un tema caldo nel panorama del calciomercato, soprattutto perché i club italiani sono in cerca di giovani talenti che possano rinforzare le rispettive rose. Sudakov ha tutte le caratteristiche che un club di alto livello desidera in un centrocampista offensivo. È un giocatore versatile, capace di giocare sia da trequartista che da mezzala, dotato di un’ottima visione di gioco, precisione nei passaggi e un’abilità nel creare occasioni per i compagni. Queste qualità hanno reso il classe 2002 un obiettivo appetibile per diverse squadre, in particolare quelle che cercano di ringiovanire il proprio centrocampo con profili di prospettiva ma già affermati.