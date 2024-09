Tradimento UFFICIALE: annuncio bomba prima di Juve-Napoli

Annuncio arrivato poco prima della super sfida dell’Allianz Stadium, ecco cosa è successo: i dettagli della situazione.

Durante un intervento su “Televomero”, l’opinionista Enrico Fedele ha espresso una visione interessante riguardo l’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Secondo Fedele, il tecnico salentino non avrebbe inizialmente voluto accettare la proposta del club partenopeo, preferendo altre destinazioni di prestigio come Juventus o Milan.

Fedele ha chiaramente sostenuto che la scelta di Conte non sia stata del tutto volontaria: “Conte non ha scelto il Napoli. Il mister voleva il Milan o la Juventus. Ha avuto delle chiamate, ma non da quelli che poi avrebbero deciso. Queste sono notizie in mio possesso, non è una opinione“.

Fedele: “Conte avrebbe voluto allenare Milan o Juventus”

Secondo l’opinionista, dunque, Conte avrebbe preferito un ritorno in una delle due big del nord Italia, entrambe legate alla sua storia passata: la Juventus, dove ha vinto diversi scudetti come allenatore e dove è ancora molto stimato, e il Milan, che avrebbe potuto rappresentare una nuova sfida di alto livello per il tecnico pugliese.

Fedele ha suggerito che il Napoli non fosse la prima opzione per Conte, ma che il tecnico sia stato “costretto” a considerare l’offerta partenopea a causa dell’assenza di opportunità concrete provenienti da Torino o Milano. Nonostante i contatti che ci sarebbero stati, le due società non si sono mosse per concretizzare un ritorno dell’allenatore, lasciando aperta la porta al Napoli.

Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. Conte, che solitamente sceglie con molta attenzione i progetti a cui legarsi, avrà ora la possibilità di dimostrare che, nonostante le voci e le preferenze iniziali, il Napoli possa essere la giusta piattaforma per i suoi obiettivi. Fedele, con le sue dichiarazioni, ha sollevato una questione che probabilmente farà discutere a lungo, ma solo il tempo dirà se Conte riuscirà a fare breccia nel cuore dei tifosi napoletani come ha fatto nelle sue precedenti esperienze. Sabato ci sarà una sfida cruciale in questo senso. I bianconeri affronteranno, nel proprio stadio di casa, l’ex allenatore e capitano Antonio Conte che sulla panchina del Napoli preverà a portare un risultato importante per considerare l’attuale vetta della classifica. Staremo a vedere cosa succederà in questa sfida già potenzialmente molto importante anche se non così decisiva visto che siamo ancora agli inizi della stagone.