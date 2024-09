Calciomercato Juventus, addio a Mr 50 milioni: vola in Premier League

Addio da 50 milioni di euro. Sceglie il campionato inglese per il suo futuro: i dettagli dell’operazione prossima.

Il futuro di Karim Adeyemi sembra sempre più legato alla Premier League, con il Manchester United che appare molto più propenso ad avanzare un’offerta rispetto al Liverpool, secondo quanto confermato da TEAMtalk. Anche il Newcastle United starebbe valutando un’eventuale mossa per l’ala tedesca, mentre il Borussia Dortmund si prepara a resistere a possibili offerte di grandi cifre per il giovane talento.

L’attaccante tedesco, 22 anni, ha iniziato questa stagione in modo brillante, dimostrando una rinascita dopo una stagione meno convincente. Finora ha avuto un ruolo determinante in quattro gol (due reti e due assist) in altrettante partite per il Borussia Dortmund, confermandosi come uno degli elementi chiave del nuovo corso della squadra guidata da Nuri Sahin. La sua ritrovata forma non è passata inosservata, soprattutto in Premier League, dove diverse squadre stanno valutando l’idea di un’offerta.

Adeyemi vola in Premier: c’è il Manchester

Secondo il rapporto, il Manchester United sembra il club maggiormente interessato a un trasferimento per Adeyemi nel 2025. Il giocatore è tra gli obiettivi del direttore sportivo dei Red Devils, Dan Ashworth, che sta pianificando la prossima fase del rinnovamento della squadra. Con l’ambizione di migliorare ulteriormente il reparto offensivo, l’ala tedesca rappresenta un’opzione intrigante per il club di Old Trafford, soprattutto per la sua versatilità e capacità di fare la differenza sotto porta.

Sebbene in passato il Liverpool sia stato accostato al nome di Adeyemi, attualmente i Reds non sembrano essere in corsa per il giocatore. Nonostante la loro storica capacità di attrarre giovani talenti, il club di Anfield non lo ha inserito nella lista dei potenziali obiettivi per il prossimo futuro, lasciando campo libero a Manchester United e Newcastle.

Nel frattempo, il Borussia Dortmund è consapevole delle difficoltà nel trattenere il suo giovane talento a lungo termine. Fichajes sottolinea come il club tedesco sia preparato a ricevere offerte importanti per Adeyemi, ma allo stesso tempo farà il possibile per resistere, anche se l’idea di un trasferimento a cifre elevate sembra sempre più plausibile. Adeyemi, con già 64 gol in carriera, è pronto per fare il grande salto e la Premier League potrebbe essere il palcoscenico ideale per proseguire la sua crescita. La Juventus, quindi, si defila definitivamente dall’operazione. Il giocatore nella finestra estiva era stato valutato come potenziale acquisto da Giuntoli ma, adesso, la situazione sembra definitivamente compromessa.