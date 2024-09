La Juventus ne ha fatto un solo boccone: accordo UFFICIALE

Adesso l’accordo con la Juventus è ufficiale, di seguito tutti i dettagli della nuova operazione dei bianconeri.

La Juventus ha annunciato una nuova e importante collaborazione con La Molisana, storica azienda di Campobasso e leader nel settore alimentare. Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club bianconero ha rivelato che La Molisana sarà il produttore di pasta ufficiale della Juventus, sancendo così un incontro tra due simboli dell’eccellenza italiana.

La partnership tra Juventus e La Molisana è fondata su valori condivisi come tradizione, innovazione e qualità. Entrambi i brand rappresentano pilastri dell’Italia nel mondo: da una parte, il club torinese, con una storia gloriosa nel calcio, e dall’altra La Molisana, che da oltre un secolo porta sulle tavole italiane e internazionali una pasta di qualità superiore, simbolo di genuinità e artigianalità.

Juventus accordo con La Molisana: è ufficiale la nuova partnership

Questo accordo segna un nuovo passo per entrambe le realtà, con l’obiettivo di ampliare la propria influenza su scala globale, unendo due delle più apprezzate espressioni della cultura italiana: il calcio e il cibo.

Nell’ambito di questa collaborazione, La Molisana si impegnerà a portare la sua passione per la qualità all’interno delle attività del club bianconero, partecipando attivamente a progetti e iniziative che uniscono sport e alimentazione. Juventus e La Molisana lavoreranno insieme per ispirare i tifosi, promuovendo uno stile di vita sano e un’alimentazione di qualità, dimostrando come l’eccellenza italiana possa influenzare positivamente la vita quotidiana. La scelta di collaborare con un marchio così prestigioso rafforza ulteriormente l’immagine della Juventus, che continua ad attrarre partner di alto livello. Per La Molisana, l’accordo rappresenta un’importante opportunità di visibilità, non solo in Italia, ma anche all’estero, grazie alla popolarità internazionale del club torinese.

Con questa partnership, Juventus e La Molisana puntano a trasmettere i valori italiani di qualità e passione al mondo, attraverso il calcio e la gastronomia, due settori che hanno reso l’Italia celebre a livello globale.