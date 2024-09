Dalla Juventus all’Inter, regalo UFFICIALE: l’assegno è già partito

Regalo UFFICIALE, ecco cosa sta succedendo. Alle italiane arrivano questi soldi: tutti i dettagli della situazione.

Come scrivono da ‘Calcioefinanza’, la nuova edizione della Champions League è appena iniziata, ma i club partecipanti iniziano già a raccogliere i frutti della loro presenza nella massima competizione europea. Oggi, la UEFA ha iniziato a distribuire i primi pagamenti relativi ai premi di partecipazione, confermando un totale di oltre 1,3 miliardi di euro da versare alle squadre coinvolte. Questa cifra comprende sia i bonus per la partecipazione (643 milioni di euro), sia i premi del nuovo segmento “value” (640 milioni), che accorpa i vecchi market pool e il ranking storico delle squadre. Inoltre, 30 milioni di euro sono stati destinati ai club eliminati durante i playoff di qualificazione.

Anche le squadre italiane partecipanti alla Champions League beneficiano di questi pagamenti, con un totale di quasi 180 milioni di euro. Tra i club italiani che partecipano alla competizione, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna riceveranno i primi sostanziosi versamenti per la loro partecipazione.

180 milioni alle italiane: arriva l’assegno UEFA

In questa fase iniziale, le cinque squadre italiane incasseranno un primo premio di 17,87 milioni di euro ciascuna come bonus di partecipazione. Tuttavia, il pagamento finale di questa quota arriverà più avanti nella stagione. Il bonus di partecipazione rappresenta solo una parte del totale dei ricavi, con il segmento “value” che gioca un ruolo importante nella suddivisione dei premi.

Nel contesto della nuova distribuzione dei premi della Champions League, il segmento “value” si riferisce a una combinazione tra il market pool (legato ai diritti televisivi) e il ranking storico dei club. Questo segmento risulta particolarmente vantaggioso per le squadre più prestigiose.

Inter: La squadra nerazzurra incassa il premio maggiore tra le italiane, con 23,5 milioni di euro grazie al segmento “value”. In totale, l’Inter metterà a bilancio 41 milioni di euro. Juventus: I bianconeri seguono a breve distanza, con poco meno di 23 milioni di euro dal segmento “value”, per un totale complessivo di 40 milioni di euro. Atalanta: La squadra bergamasca guadagna circa 19,5 milioni dal segmento “value”, portando il totale a oltre 37 milioni di euro. Milan: Il club rossonero incassa 16 milioni di euro dal segmento “value”, fermandosi a un totale complessivo di quasi 34 milioni di euro. Bologna: Il club emiliano, partecipante grazie ai playoff, ottiene poco più di 8 milioni di euro dal segmento “value”, per un incasso totale di 26 milioni di euro. Questi versamenti rappresentano un’importante boccata d’ossigeno per i bilanci dei club italiani, che possono già iniziare a programmare il resto della stagione con maggiore serenità dal punto di vista finanziario.