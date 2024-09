“È a disposizione”: Juve-Napoli, Motta svela un recupero lampo e sprona Vlahovic

Mister Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli all’Allianz Stadium di Torino.

Mister Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Torino, domani contro il Napoli dell’ex capitano e allenatore bianconero Antonio Conte. Ecco cosa ha detto alla vigilia di uno dei match piu attesi del campionato di Serie A.

Gatti domani ci sarà? Fede è a disposizione. Non abbiamo solo Conceicao e Milik. Tutti gli altri disponibili con la possibilità di iniziare la partita. Fede sarà nel gruppo.

Che ricordi ho di Conte? Un stato grande piacere lavorare con lui. Un europeo interessante. Una squadra forte in quel momento lì. Eravamo una grande squadra. Non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Il rapporto con lui è fantastico.

Chi ha vantaggio domani? Chi lo sa. Lo sapevamo che il calendario è questo, andiamo ad affrontare sfida per sfida. Il Napoli è una buona squadra, l’ho detto già prima. Una squadra che punta allo scudetto. Hanno vinto da poco, esprimono un calcio straordinario. Noi andiamo per la nostra strada, vogliamo migliorare.

Che cosa annoto sui miei foglietti? Tutto. Come voi. Faccio niente di che (ride). Sul Napoli lavoriamo come squadra. Dobbiamo avere solidarietà col blocco quando andiamo a pressare. Dobbiamo ricompattarci. Dobbiamo essere un blocco solido. Loro hanno giocatori importanti in quella zona.

Vlahovic? Questo fa parte dell’ambizione sana: migliorarsi sempre. Dusan può migliorare, come chiunque altro. Come me. Non è solo emotività. Il gioco non si limita solo a quello. Dobbiamo far giocare bene la squadra, lui sta molto bene. Parliamo tutti i giorni e lo vedo positivo.

Ambizioni? Ambizione di crescere e avanzare. Affrontare la prossima sfida con qualcosa in più.

Come Conte alla Juve? Non ho quel foglietto che mi dice che vincerò come lui (ride). Non ci penso. Penso al contemporaneo: ad oggi. Abbiamo messo qualcosa in più per domani. Voglio preparare qualcosa per domani, per programmare il futuro. Stasera vedo la famiglia, passerò la serata con loro. Domani vogliamo dare il massimo, sono contento, mi impegno al massimo e sono contento così.

Conte ha detto che partiamo in posizioni distanti? Non è una questone di condividere. Ma di realtà. Il Napoli ha vinto lo scudetto da poco, come l’ha vinto: con grande calcio espresso. Vuol dire che sono punti di vista. Il mio punto di vista è che il Napoli è veramente forte. Noi siamo consapevoli di affrontare una squadra forte e noi daremo il massimo per aver il risultato dalla nostra parte.

Contenti per il pareggio? Tutte supposizioni che non accadono ora. Non possiamo dire. Domani sarà un’altra prova e noi, come sempre, ripspetteremo l’avversario e proveremo ad ottenere il massimo.

Douglas Luiz e Koopmeiners insieme? Tutto è possibile. Vedremo domani. Tutto è possibile.

De Rossi? Ci siamo sentiti? Sì mi ha sorpreso l’esonero. Gli ho mandato un messaggio che, ovviamente, resterà tra di noi.