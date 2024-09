Juventus-Napoli, assenza pesantissima: saltano il big match

Juventus-Napoli, adesso filtra la possibilità della loro assenza, ecco cosa sta succedendo in dettaglio: tutti gli aggiornamenti.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha deciso di vietare la trasferta a Torino per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista della sfida di campionato contro la Juventus. La decisione è stata presa a seguito degli scontri avvenuti durante la trasferta dei partenopei a Cagliari, che ha spinto le autorità a optare per una misura più rigida per la partita all’Allianz Stadium.

Nonostante siano già stati venduti oltre 2900 biglietti per la trasferta a Torino, questi verranno rimborsati ai tifosi napoletani coinvolti. La trasferta concessa a Cagliari rappresentava una sorta di “apertura di credito” nei confronti della tifoseria azzurra, ma le relazioni stilate dalla Questura di Cagliari e dal Giudice Sportivo hanno portato a una revisione delle valutazioni per la prossima partita. Dopo l’ammenda di 30mila euro inflitta alla società partenopea dal giudice Gerardo Mastrandrea, il clima attorno ai tifosi del Napoli si è ulteriormente inasprito.

Vietata la trasferta di Torino ai residenti in Campania

Il Viminale, nell’ambito di un piano di sicurezza rafforzato, ha infatti deciso di impedire l’accesso ai tifosi napoletani per una gara tradizionalmente “ad alta tensione” come quella tra Juventus e Napoli. Le autorità hanno valutato che i rischi legati alla presenza della tifoseria ospite siano troppo elevati. Questo provvedimento potrebbe rappresentare un segnale di un divieto più esteso per i tifosi napoletani, che sono attualmente sotto stretta osservazione a causa delle tensioni nelle ultime trasferte.

La sfida tra Juventus e Napoli, da sempre considerata una delle più accese del campionato, è stata spesso teatro di momenti di grande rivalità dentro e fuori dal campo. Tuttavia, le preoccupazioni per l’ordine pubblico hanno portato le autorità a prendere una decisione preventiva e drastica.

Il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania rappresenta un segnale chiaro: le autorità non tollereranno ulteriori episodi di violenza o disordini. Resta da vedere se questo provvedimento sarà limitato alla sfida contro la Juventus.