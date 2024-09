Formazioni ufficiali Juventus-Napoli: sorpresona Thiago Motta

Di seguito le formazoni ufficiali della partita di Serie A tra Juventus e Napoli: ecco gli 11 che scenderanno in campo.

Stasera una partita molto importante per Thiago Motta e la sua Juventus. Il ritorno in Serie A per la Vecchia Signora, dopo lo splendido esordio in Champions League vuol dire molto, vista anche la squadra in questione: il Napoli dello storico ex Antonio Conte. La Juventus in questa stagione ha rivoluzionato molto nel settore tecnico, in ogni reparto del campo. Tanti nuovi acquisti capaci di spostare gli equilibri a beneficio della squadra e del suo (nuovo) allenatore e questa sera, i bianconeri, vogliono farsi trovare presenti alla super sfida contro una delle candidate per vincere lo scudetto.

Proprio per questo motivo, questa sera, il tecnico bianconero vuole presentarsi ai suoi tifosi in una delle sfide più importanti al massimo delle qualità. La formazione scelta per la sfida contro i partenopei, squadra tecnica e di grande esperienza, avrà il meglio a disposizione. Infatti, come si può evincere, Motta metterà in campo dal 1′ minuto gran parte dei suoi giocatori di maggiore qualità. Andiamo, dunque, a scoprire quale sarà la formazione ufficiale di questa sera per la sfida di Serie A. I tifosi si aspettano anche una prestazione importante in fase offensiva, soprattutto da un giocatore come Vlahovic che deve ritrovare la via del gol. Il bomber serbo, in queste prime giornate di campionato, sta mancando il suo solito appuntamento con la rete e la sfida di stasera potrebbe essere la volta buona del riscatto. Una formazione, che come si può evincere, schiera i giocatori con più qualità. Bremer è la certezza in difesa con la fascia da capitano. Ma andiamo a scoprire, di seguito, qual è la formazione scelta da Thiago Motta:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Vincere contro il Napoli potrebbe significare molto per le ambizioni dei ragazzi e della squadra. Non sarà una partita semplice visto l’avversaria in questione e soprattutto anche perchè ad allenarli c’è un ex storico del mondo Juve come Antonio Conte, da sempre molto ambizioso e con la grande abilità di portare le sue squadre al massimo risultato. Pertanto, questa sera, sarà già un banco di prova importante per la Juventus di Thiago Motta che vorrà uscire con il massimo risultato possibile.