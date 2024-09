Gravissimo infortunio: niente Juventus

Gravissimo infortunio, adesso, la sua presenza con la Juventus è assicurata: tutti i dettagli della situazione.

Brutte notizie per il Venezia e per Malinovskyi. Durante la partita contro il Genoa, il trequartista ucraino ha subito un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Il giocatore, che si era recentemente trasferito al club veneto per portare qualità e esperienza alla squadra, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un problema fisico di entità ancora da valutare.

Malinovskyi, ex giocatore dell’Atalanta e protagonista nella Serie A con il suo talento e i suoi tiri potenti, dovrà quindi rinunciare alla prossima sfida contro la Juventus. Un’assenza che rappresenta una grave perdita per il Venezia, soprattutto in vista dell’importante incontro contro i bianconeri. La Juventus, che sta cercando continuità di risultati in campionato, affronterà il Venezia nella prossima sfida in campionato. La sua creatività e la capacità di colpire da fuori area saranno sicuramente mancate nella squadra veneta, che dovrà fare affidamento su altre soluzioni per affrontare i bianconeri. Il Venezia dovrà ora valutare i tempi di recupero dell’ucraino, sperando di poterlo riavere presto a disposizione per le sfide cruciali delle prossime settimane. I tifosi del Venezia sperano in un recupero veloce e non troppo lungo.