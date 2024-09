Juventus-Napoli, clamorosa svista di Doveri: il Var tace, furia Motta

Juventus-Napoli, clamorosa svista di Doveri, ecco cosa è successo nel secondo tempo della sfida di Torino all’Allianz Stadium.

La sfida tra Juventus e Napoli, sempre ricca di tensioni e colpi di scena, è stata segnata da un episodio controverso che ha scatenato l’ira dei tifosi bianconeri. Nel corso del match, un clamoroso retropassaggio da parte di un difensore del Napoli è finito tra le mani del portiere partenopeo, ma l’arbitro Doveri ha incredibilmente sorvolato sull’episodio, non concedendo una punizione a due in area, come prevede il regolamento.

Il momento incriminato si è verificato durante un’azione di gioco che ha visto un giocatore del Napoli, sotto pressione, effettuare un retropassaggio chiaramente intenzionale verso il proprio portiere. Quest’ultimo ha preso il pallone con le mani, una violazione netta del regolamento che avrebbe dovuto comportare l’assegnazione di una punizione indiretta a favore della Juventus. Tuttavia, l’arbitro Doveri ha lasciato correre, non ravvisando alcuna irregolarità. Non è passato molto tempo prima che i tifosi juventini esprimessero tutto il loro dissenso sui social, in particolare sulla piattaforma ‘X’. I commenti sono stati durissimi, con molti che hanno accusato l’arbitro di un errore grave.