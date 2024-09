Juventus-Napoli, Conte li ha ‘divisi’: reazione choc dello Stadium

Juventus-Napoli, Conte e la reazione choc direttamente all’Allianz Stadium: ecco cosa è successo alla fine della gara.

Antonio Conte, tornato all’Allianz Stadium come avversario con il Napoli, ha ricevuto un’accoglienza speciale da parte dei suoi ex tifosi juventini. Al termine di una partita intensa, conclusasi con il triplice fischio sullo 0-0, dalle tribune e dalle curve dello stadio si sono levati numerosi applausi in direzione dell’ex allenatore bianconero, segno di un legame mai del tutto spezzato tra Conte e il pubblico juventino.

Conte, che da allenatore della Juventus ha guidato il club in una delle sue fasi più vincenti, conquistando tre scudetti consecutivi tra il 2011 e il 2014 e gettando le basi per il lungo dominio bianconero in Serie A, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Nonostante il passare degli anni e i successivi incarichi alla guida di squadre rivali, come l’Inter e ora il Napoli, l’affetto del pubblico bianconero nei confronti del tecnico leccese è rimasto vivo. Nonostante le strade si siano separate in maniera burrascosa nel 2014, il rispetto e l’affetto del popolo bianconero verso Antonio Conte rimangono evidenti. L’applauso ricevuto al termine della partita potrebbe essere interpretato come un segnale di riconciliazione definitiva, che permette di guardare al passato con orgoglio e gratitudine per i successi condivisi.