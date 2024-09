Juventus-Napoli, retropassaggio non sanzionato: scandalo Doveri

I tifosi non ci stanno, ennesimo ‘scandalo’ nella partita di questa sera. Tutto quello che è successo in dettaglio.

La Juventus non va oltre il terzo 0-0 consecutivo in campionato, questa volta contro il Napoli, e i tifosi bianconeri non ci stanno. Dopo una partita caratterizzata da poche emozioni e molte polemiche arbitrali, i sostenitori della Vecchia Signora hanno riversato la loro frustrazione sui social, criticando aspramente la direzione di gara e alcuni episodi controversi. Tra i temi più discussi, il retropassaggio di Oliveira non sanzionato dall’arbitro Doveri.

Sui social, in particolare sulla piattaforma ‘X’, i tifosi juventini hanno espresso tutto il loro malcontento, con molti che puntano il dito contro un arbitraggio considerato ingiusto.