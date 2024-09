Vlahovic horror, Thiago Motta ha detto basta

Nel postpartita di Juventus-Napoli, mister Motta ha parlato della gara appena conclusa con un pareggioi 0-0.

mister Motta ha parlato così nel post partita di Juventus-Napoli, ecco cosa ha detto:

Vlahovic? Sta bene. Buon primo tempo, ha aiutato la squadra. Cercava di attaccare la profondità anche se oggi era difficile. Quando vede che si può uscire, loro si mettono indietro. Lui è entrato bene. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo fare meglio sotto porta.

Weah? Dovevamo alternare. Siamo andati in profondità, lui ha fatto bene nel secondo tempo. Giocando bene con i compagni e attacando l’area di rigore. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche e fa il meglio.

Juventus senza mezze misure? Per vincere serve qualcosa in più e in meglio. Abbiamo trovato squadre forti, con buoni giocatori. Abbiamo fatto una buona prestazione ma non siamo contenti del risultato. Entriamo per giocare e avere il massimo risultato.

McKennie? Oggi ha fatto un’altra buona partita. Legge molto bene lo spazio che deve occupare. Un giocatore che sa come muoversi in fase offensiva. Sta bene. Si sta allenando molto bene, mi aspetto questo da lui. Come da tutti gli altri. Il beneficio del gruppo collettivo.