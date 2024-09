Vlahovic non si riscatta: l’hanno già ‘ceduto’

Vlahovic non sembra convincere i tifosi nel primo tempo della gara. Ecco cosa è successo su ‘X’: i dettagli del caso.

Il big match tra Juventus e Napoli, valido per la lotta ai vertici della Serie A, si è acceso fin dai primi minuti, ma tra i protagonisti più discussi c’è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, sotto esame da settimane, non è riuscito a riscattarsi nel primo tempo, scatenando le critiche dei tifosi bianconeri sui social, in particolare sulla piattaforma ‘X’ (ex Twitter), dove i commenti negativi nei suoi confronti si sono moltiplicati.

Vlahovic è imbarazzante.

Qua mi sa che non è colpa dell’allenatore — mirko_vale_ (@mirko_vale_) September 21, 2024

Mckennies touches are almost worse than Vlahovic — Michel Ibrahim (@majkibra) September 21, 2024

Vlahovic is becoming terrible every match day — Yildiz szn (@khunley_) September 21, 2024

Vlahovic il più grande flop della storia della Juventus — GiuseppeGiù (@GiuseppeGiu15) September 21, 2024

Nel flusso dei commenti sui social, alcuni tifosi hanno manifestato un dissenso ancora più marcato, arrivando a definire l’acquisto di Dusan Vlahovic come un vero e proprio “flop” come si può evincere dai tweet sopra. Dopo le aspettative altissime riposte in lui al momento del suo arrivo dalla Fiorentina, molti sostenitori bianconeri si aspettavano che l’attaccante, col tempo, potesse diventare il punto di riferimento dell’attacco juventino, ma le sue recenti prestazioni hanno deluso gran parte della tifoseria. Il malcontento tra i tifosi sta crescendo, e il numero di sostenitori che vedono l’acquisto di Vlahovic come un errore di valutazione da parte della società sembra in aumento. Resta da vedere se il serbo riuscirà a rispondere con una prestazione all’altezza delle aspettative nel secondo tempo, per evitare che la frattura con la tifoseria si allarghi ulteriormente.