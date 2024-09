Voti e pagelle Juventus-Napoli 0-0: Bremer un gigante, flop Vlahovic

Questa sera è andato in scena il confronto tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium valido per la partita di Serie A.

Il risultato finale è stato di 0-0, un altro pareggio per i bianconeri. Un punteggio che alla fine deve essere accolto con il sorriso, poiché la formazione guidata da Thiago Motta ha giocato una partita davvero importante contro un’avversaria insidiosa e diretta concorrente per il titolo e non facile da affrontare, anche se nel proprio stadio di casa.

Una partita che era molto attesa anche dai tifosi bianconeri, in primis per il ritono di Antonio Conte da avversario nel suo stadio che l’ha reso protagonista prima da calciatore e capitano e poi da allenatore della Juventus. Una gara che vedeva due rivali storiche pronte ad affrontarsi per una sfida da cardiopalma e per il vertice della classifica ma purtroppo sono mancate azioni offensive: una sfida bloccata per tutti i 90′ minuti.

Juventus-Napoli: le pagelle dei bianconeri

Come dicevamo poc’anzi, una gara che poteva già essere vista come una delle cruciali, anche se arrivata così presto nella prima parte del campionato. Un pareggio che lascia i bianconeri con 1 punto.

Andiamo a vedere, di seguito, come hanno giocato gli uomnini scelti da Thiago Motta per questo match. Ecco dunque i voti nelle pagelle dei calciatori della Juventus:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Savona 6,5, Kalulu 6.5, Bremer 7,5, Cambiaso 6; Locatelli 6,5, McKennie 6.5 (Thuram 6); Nico Gonzalez 5, Koopmeiners 6,5, Yildiz 6; Vlahovic 4 (Weah 6)

Una sfida che non era scontata, così come il risultato. I ragazzi di Thiago Motta sono scesi in campo con il massimo a disposizione e hanno duellato, fino alla fine, contro un’avvesaria di prim’ordine in questo campionato di Serie A ancora molto aperto. Un pareggio che sicuramente non fa sorridere i tifosi, vista la mancanza di gol ma l’ottima porva difensiva è ancora una volta sotto la luce di tutti. A questo punto è ancora presto per tirare giù considerazioni ma la Juventus ha bisogno di gol che in questo momento mancano proprio per l’assenza del suo bomber di riferimento Dusan Vlahovic, oggi il peggiore in campo. Top nella sfida, invece, come dicevamo la difesa: Bremer, Kalulu e Di Gregorio.