Dall’Inter alla Juve, il tecnico lo ha scaricato: colpaccio a prezzo di saldi

Dall’Inter alla Juventus, il tecnico lo ha scaricato. Il colpaccio a prezzo di saldi, ecco cosa potrbebe succedere in dettaglio.

Nahuel Molina, dopo una stagione altalenante e prestazioni non sempre convincenti, potrebbe essere sul punto di lasciare l’Atlético Madrid durante la finestra di mercato invernale. La competizione interna con Marcos Llorente, attualmente in una delle sue migliori versioni, ha reso sempre più remote le possibilità per l’argentino di ritagliarsi uno spazio da titolare nella squadra di Diego Pablo Simeone.

La presenza di un Llorente in grande forma rappresenta un handicap significativo per Molina, che negli ultimi mesi ha visto diminuire sensibilmente il suo minutaggio. Simeone, noto per la sua attenzione tattica e l’equilibrio difensivo, sembra preferire il dinamismo e la versatilità di Llorente rispetto all’ex Udinese, che fatica a garantire la stessa solidità difensiva. Questo calo di prestazioni ha messo Molina in una posizione delicata, tanto che il suo nome è già in cima alla lista delle possibili partenze per il mercato di gennaio.

Molina può lasciare l’Atletico: opzione per l’estate

All’interno del club rojiblanco, c’è una certa autocritica riguardo alla decisione di trattenere Molina la scorsa estate, quando alcune offerte per il laterale argentino erano state vagliate, ma infine respinte. Tuttavia, la fiducia nella possibilità di ottenere un buon ritorno economico da una sua eventuale cessione rimane alta. Con la necessità di mantenere competitività e rinnovare la rosa, la partenza di Molina potrebbe essere una soluzione praticabile per l’Atlético Madrid.

La parabola discendente di Nahuel Molina appare ancora più evidente se confrontata con il suo brillante percorso nel Mondiale del 2022 in Qatar, dove ha giocato un ruolo chiave nella vittoria dell’Argentina. Dopo il trionfo con la maglia albiceleste, le aspettative erano alte anche a livello di club, ma il suo rendimento all’Atlético ha mostrato una certa irregolarità. Nelle prime fasi della stagione, Molina sembrava convincere Simeone con alcune prestazioni solide, ma col passare del tempo e a causa di alcuni errori difensivi e una scarsa efficacia offensiva, ha perso gradualmente il posto da titolare. La sua ultima apparizione contro il Lipsia in Champions League, pur offrendogli minuti di gioco, ha evidenziato limiti importanti: cross imprecisi e la sensazione di lasciare troppi spazi agli avversari sulla sua fascia.

Con una concorrenza interna sempre più agguerrita e un rapporto complicato con l’allenatore, il futuro di Nahuel Molina all’Atlético Madrid sembra segnato. La prossima finestra di mercato potrebbe rappresentare un’opportunità per il club di trovare una soluzione, sia per ridurre la pressione salariale, sia per dare al giocatore la possibilità di rilanciarsi altrove.