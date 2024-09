Sfida infuocata Juventus-Chelsea: via Vlahovic, ecco il nuovo 9

Una sfida aperta tra Juventus e Chelsea per il nuovo numero 9: ecco cosa potrebbe succedere sul nuovo attaccante.

Il futuro di Victor Osimhen continua a essere uno dei temi caldi del calciomercato, con il Chelsea che ha recentemente ripreso i contatti con l’entourage dell’attaccante del Napoli nella speranza di portarlo a Londra. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, però, i Blues ora dovranno fronteggiare una nuova rivale nella corsa per l’attaccante nigeriano: la Juventus.

Durante l’estate, Osimhen è stato corteggiato da diversi club, tra cui Paris Saint-Germain, Chelsea e il club saudita Al-Ahli. Il PSG si è ritirato presto dalla trattativa, lasciando campo libero al club saudita, che ha successivamente virato su Ivan Toney del Brentford. Nonostante i tentativi del Chelsea di strappare Osimhen al Napoli, non si è giunti a un accordo. A sorpresa, il Galatasaray è intervenuto, tentando di ottenere l’attaccante con un prestito, ma senza successo.

Osimhen, adesso è sfida a due: Juve e Chelsea sul bomber

Prima di tutto ciò, Osimhen ha firmato un nuovo accordo con il Napoli che ha ridotto la sua clausola rescissoria da 130 milioni di euro a circa 75 milioni di euro. Questo nuovo scenario ha riacceso l’interesse di diversi club in Europa.

Le nuove indiscrezioni confermano che il Chelsea ha ripreso i colloqui con l’entourage di Osimhen, sperando di siglare un trasferimento già nel 2025. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di una mossa già a gennaio. Il Chelsea vede Osimhen come il pezzo mancante per completare il reparto offensivo, nonostante l’ottima prestazione recente di Nicolas Jackson, che ha segnato due gol nella vittoria contro il West Ham.

Ma anche la Juventus, alla ricerca di una nuova stella offensiva, è pronta a sfidare il Chelsea. I dirigenti bianconeri e il tecnico Thiago Motta non sono soddisfatti delle prestazioni dell’attuale centravanti, Dusan Vlahovic, che è stato sostituito durante il pareggio a reti inviolate contro il Napoli. La Juve vede in Osimhen il profilo ideale per dare una nuova direzione all’attacco. Un fattore chiave nella trattativa è la clausola rescissoria di Osimhen, che non si applica ai club italiani. La Juventus, quindi, dovrà negoziare direttamente con il Napoli per raggiungere un accordo, ma i partenopei sono disposti a cedere l’attaccante, purché venga pagato un prezzo equo. La situazione di Victor Osimhen rimane fluida, e il suo futuro sarà uno dei dossier più seguiti nelle prossime finestre di mercato.