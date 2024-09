Comunicazione Juventus, giochi chiusi: 180 milioni di euro

180 milioni di euro. Arriva la comunicazone alla Juventus. Tutti i dettagli della situazione in questione.

Come riportano da ‘Calcioefinanza’, la Juventus si appresta a chiudere il bilancio della stagione 2023/24 con una perdita stimata di circa 176 milioni di euro. Questo è quanto emerge dalla semestrale di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 65,4% del club bianconero. I dati, relativi al periodo gennaio-giugno 2024, offrono una visione preliminare dei conti del club e forniscono un’indicazione chiara sulle sfide finanziarie che la società torinese sta affrontando.

Dai documenti di Exor, si apprende che la Juventus ha registrato perdite per 81 milioni di euro nel periodo gennaio-giugno 2024, ovvero il secondo semestre dell’esercizio finanziario del club (che va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024). Questi dati si sommano al rosso di 95 milioni di euro già riportato nel primo semestre (luglio-dicembre 2023). Nel complesso, si prevede che il bilancio finale al 30 giugno 2024 presenti una perdita complessiva di circa 176 milioni di euro.

Juventus, i dati dei conti della stagione 2023/2024

Se queste previsioni venissero confermate, il risultato sarebbe peggiore rispetto alla stagione precedente, quando la Juventus aveva chiuso il bilancio con un deficit di 123 milioni di euro. Sarebbe inoltre il settimo esercizio consecutivo in rosso per il club, che ha accumulato perdite consistenti negli ultimi anni: 123 milioni di euro nel 2022/23, 239,3 milioni nel 2021/22, 209,9 milioni nel 2020/21, 89,7 milioni nel 2019/20, 39,8 milioni nel 2018/19, 19,2 milioni nel 2017/18.

Oltre alle perdite, la relazione semestrale di Exor ha evidenziato i ricavi del club. Nella seconda metà della stagione 2023/24, la Juventus ha registrato entrate per circa 231 milioni di euro, mentre nel primo semestre aveva comunicato ricavi pari a 190,6 milioni di euro. Il totale dei ricavi per l’intera stagione dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 421,4 milioni di euro, in netto calo rispetto ai 507 milioni della stagione 2022/23.

Il consiglio di amministrazione della Juventus si riunirà a breve per approvare il bilancio al 30 giugno 2024. In quell’occasione verranno presentati i dati definitivi, che potrebbero subire ulteriori aggiustamenti, ad esempio per eventuali operazioni straordinarie come la risoluzione del contratto con il portiere Wojciech Szczesny. Tuttavia, il trend emerso dalla semestrale di Exor non lascia molto spazio all’ottimismo: le perdite sembrano destinate a confermarsi.