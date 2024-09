Dal Real Madrid alla Juventus: ha fatto impazzire tutte le big

Dal Real Madrid alla Juventus, il giovane che ha fatto impazzire tutte le big, ecco cosa sta succedendo: i dettagli dell’operazione.

Non solo Napoli, Inter e Milan: anche la Juventus ha iniziato a seguire con grande interesse l’evoluzione di Nico Paz, giovane centrocampista classe 2004, che sta facendo parlare di sé dopo il recente trasferimento al Como. Il talento spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è stato ceduto al club lombardo per 6 milioni di euro, ma l’operazione include dettagli che fanno capire quanto il Real creda ancora nel suo futuro.

Nico Paz ha lasciato il Real Madrid per unirsi al Como, una squadra che negli ultimi anni ha intrapreso una politica di crescita ambiziosa, puntando su giovani talenti e investimenti mirati. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma c’è un accordo che prevede che i Blancos conservino il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo dettaglio dimostra che il Real Madrid vuole mantenere un forte controllo sul destino del centrocampista, proteggendosi da una sua eventuale esplosione.

Nico Paz, il talento che ha stregato le grandi: c’è anche la Juventus

La dirigenza madridista si è riservata una clausola di riacquisto, consentendo al club spagnolo di riportare Paz nella capitale spagnola nel caso in cui il giovane si affermi nel calcio professionistico. Questo tipo di accordo è sempre più comune nel calcio moderno, specialmente quando si tratta di giovani prospetti con un grande potenziale.

La crescita di Nico Paz non è passata inosservata agli occhi delle principali squadre italiane. Napoli, Inter e Milan hanno da tempo cominciato a monitorare da vicino le prestazioni del centrocampista. A queste si è ora aggiunta la Juventus, che potrebbe tentare di inserirsi in quella che si preannuncia una serrata corsa per aggiudicarsi il giovane talento. I bianconeri, sempre attenti al mercato dei giovani, hanno già dimostrato in passato di voler investire su profili simili, come evidenziato dalle operazioni legate a giocatori come Matías Soulé e Fabio Miretti. Con Paz, la Juventus potrebbe guardare al futuro con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo.

Nico Paz è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Centrocampista tecnico, con una visione di gioco superiore alla media e una buona capacità di inserimento, il giovane spagnolo ha dimostrato di sapersi destreggiare tra le linee e di poter essere una minaccia offensiva con i suoi passaggi filtranti e la sua intelligenza tattica.