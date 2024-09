Dal Chelsea alla Juventus: l’assalto al ‘crac’ europeo è già partito

Adesso il Chelsea è scatenato e non si ferma qui. Tutti i dettagli sull’assalto al ‘crac’ europeo: ecco cosa potrebbe succedere.

La situazione di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus, soprattutto per le dinamiche legate al calciomercato. Il deludente avvio di stagione del bomber serbo, unito alle problematiche contrattuali e alla mancanza di un accordo per il rinnovo, ha aperto un nuovo capitolo nel futuro dell’attaccante. Nonostante le recenti dichiarazioni d’amore verso la Juventus, il suo destino rimane incerto, alimentando voci di mercato che coinvolgono anche club di grande prestigio, come il Chelsea.

In un’intervista, Vlahovic ha ribadito il suo attaccamento alla maglia bianconera, dichiarando: “La Juventus per me è tantissime cose: orgoglio, mentalità vincente, una famiglia. Qua tutto è diverso, la responsabilità di questa maglia è grandissima“. Inoltre, ha espresso parole positive sul nuovo allenatore Thiago Motta, sottolineando come lo stile di gioco imposto dall’allenatore sia più adatto alle sue caratteristiche. Tuttavia, queste dichiarazioni non sono sufficienti a dissipare i dubbi che circondano il suo futuro, soprattutto considerando che la Juventus e il suo entourage non hanno ancora trovato un accordo economico sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Cambio in attacco, la Juve ha tre preferiti ma occhio al Chelsea

Nel frattempo, la dirigenza bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli, sta già valutando le opzioni per un eventuale sostituto di Vlahovic. Uno dei nomi più caldi è quello di Jonathan David, attaccante del Lille, il cui contratto scadrà a giugno, rendendolo un profilo molto interessante sul mercato a parametro zero. Ma la Juventus non si ferma qui: ci sono stati recenti sondaggi anche su Victor Osimhen, in forza al Napoli, e su Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen.

Proprio Boniface è al centro dell’attenzione anche del Chelsea. Secondo TeamTALK, la ricca proprietà dei Blues ha messo nel mirino sia Osimhen che Boniface per rinforzare il reparto offensivo. Con una valutazione di circa 70 milioni di euro, il bomber del Bayer Leverkusen rappresenta un’opzione concreta per il club londinese, che sembra determinato a compiere un investimento importante per un nuovo centravanti nelle prossime sessioni di mercato.

Per la Juventus, dunque, la competizione non arriva solo dai rivali in Serie A, ma anche da una delle squadre più potenti d’Europa sul piano finanziario. Se il Chelsea dovesse accelerare per Boniface o Osimhen, la Juve sarebbe costretta a muoversi rapidamente per evitare di perdere uno dei suoi obiettivi di mercato.