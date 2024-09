Dall’Inter alla Juventus, ci risiamo: lo stanno per mandare via

Adesso il giocatore potrebbe cambiare squadra e nel suo futuro potrebbe esserci anche l’opzione nerazzurra: i dettagli.

L’Arsenal, in corsa per i vertici della Premier League, si trova a dover affrontare un’importante sfida fuori dal campo. Due dei suoi centrocampisti chiave, Thomas Partey e Jorginho, potrebbero lasciare il club a parametro zero entro la fine della stagione 2024-2025. La situazione di Partey, in particolare, pone un interrogativo per i Gunners, soprattutto alla luce delle sue recenti prestazioni sotto la guida di Mikel Arteta.

Thomas Partey ha recuperato una forma brillante in questa stagione, dimostrando ancora una volta di essere un pilastro del centrocampo dell’Arsenal. Nonostante questo, il club non ha ancora mostrato un interesse concreto nel rinnovare il contratto del ghanese, che scadrà nel 2025. Questa indecisione apre la strada a scenari di mercato, con Juventus e Inter pronte a sfidarsi per accaparrarsi il giocatore.

Thomas Partey non rinnova: è derby d’Italia per il centrocampista

Partey, che percepisce un ingaggio di oltre 200.000 sterline a settimana, potrebbe trattare con club esteri già a gennaio, grazie alla regola del Bosman. La Juventus aveva già sondato il terreno per il centrocampista in passato, ma ora anche l’Inter sembra essere entrata nella corsa. Con l’incertezza che circonda il futuro di Partey e la sua riluttanza a lasciare Londra in passato, la sfida tra le due squadre italiane potrebbe accendersi nei prossimi mesi.

Sebbene al termine della scorsa stagione sembrasse scontata la partenza di Partey a parametro zero, la sua rinascita in campo potrebbe cambiare le carte in tavola. Il giocatore non ha mai mostrato un interesse attivo a lasciare l’Arsenal, nonostante le voci di mercato lo abbiano costantemente coinvolto.

Con la Juventus sempre vigile sui giocatori in scadenza, Partey è stato a lungo accostato ai bianconeri. Tuttavia, l’Inter è pronta a dare battaglia, cercando di anticipare la concorrenza in vista della prossima estate. Entrambi i club italiani sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo e vedono nel ghanese un’occasione di mercato irrinunciabile. La situazione è in evoluzione, e l’Arsenal dovrà agire rapidamente per evitare di perdere due dei suoi centrocampisti più esperti senza alcun ritorno economico, mentre la Juventus e l’Inter si preparano alla sfida per Thomas Partey.