La Juventus chiude il primo acquisto: accordo da 17 milioni di euro

La Juventus sorride, così come il suo tecnico. Ecco già il ‘primo’ acquisto del nuovo mercato: tutti i dettagli dell’operazione.

Pierre Kalulu sta vivendo una stagione cruciale sotto la guida di Thiago Motta alla Juventus, dimostrando di essere uno dei giovani difensori più promettenti del campionato. Il paragone con Riccardo Calafiori, che con Motta ha compiuto un importante salto di qualità, è più che mai appropriato. Entrambi i giovani difensori hanno trovato in Motta l’allenatore ideale per crescere, migliorare e assorbire insegnamenti tattici con grande rapidità.

Kalulu si è rivelato un professionista esemplare, capace di integrarsi perfettamente all’interno dello spogliatoio e di mettersi a disposizione del gruppo. La sua capacità di apprendere velocemente e di adattarsi a nuove richieste tattiche lo ha reso un elemento prezioso per la Juventus. Come riportato anche dal giornalista ‘Daniele Longo’ su X: “Pierre è un ragazzo top: professionale, fa gruppo e assorbe gli insegnamenti come una spugna.” Questo atteggiamento positivo e la sua determinazione nel migliorarsi lo hanno reso un elemento prezioso per la Juventus.

Kalulu riscattato dalla Juve: 14 milioni + 3 di bonus

Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri sono pronti a esercitare il diritto di riscatto per Kalulu, fissato a 14 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 3 milioni di bonus legati alle sue prestazioni future. Il Milan, che aveva inizialmente ceduto il difensore in prestito, beneficerà inoltre di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, pari al 10%. Questo dettaglio rappresenta un’ulteriore prova della fiducia riposta nel potenziale di Kalulu, considerato un investimento strategico anche per le dinamiche finanziarie.

La Juventus vede in Kalulu un rinforzo di lungo termine per la sua difesa, un giocatore giovane ma già maturo, capace di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Grazie all’esperienza maturata con Thiago Motta e alle sue qualità innate, Kalulu sembra pronto per fare il grande salto in una delle squadre più blasonate d’Italia.

Il futuro di Pierre Kalulu è dunque destinato a essere luminoso, e con la Juventus pronta a puntare su di lui, il difensore francese avrà la possibilità di affermarsi definitivamente come uno dei migliori talenti difensivi del calcio europeo.