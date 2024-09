Vlahovic e la ‘scenetta’, polemiche a non finire: Motta nell’occhio del ciclone

Vlahovic e ‘la scenetta’, ecco cosa è successo. Adesso Motta è finito nell’occhio del ciclone: tutti i dettagli del caso.

La Juventus si è imposta con autorità nel match contro il Genoa, ma per molti tifosi e osservatori, compreso Fabio Ravezzani, non è stata la partita spettacolare che ci si aspettava. Il giornalista, noto per i suoi commenti schietti e puntuali, ha espresso il suo punto di vista attraverso i social, elogiando la solidità della squadra di Thiago Motta, ma evidenziando anche alcuni aspetti critici, in particolare riguardo l’attaccante serbo Dusan Vlahovic.

Ravezzani ha sottolineato come la Juventus sia stata efficace, sebbene chi sperasse in un gioco più offensivo, magari ispirato dallo stile spumeggiante dell’ex tecnico Thiago Motta, abbia dovuto fare i conti con una realtà diversa. “La Juve è stata forte contro il Genoa, ma chi sperava in un gioco più spumeggiante si è dovuto arrendere,” ha affermato il giornalista. Il riferimento sembra essere più o meno diretto alla mancanza di brillantezza offensiva, caratteristica che molti tifosi speravano di vedere in questa stagione.

“Vlahovic fa il Vlahovic”: Ravezzani fa il punto sull’attaccante bianconero

Tuttavia, l’attenzione di Ravezzani si è concentrata soprattutto su Vlahovic, protagonista di un match fatto di luci e ombre. “Vlahovic fa il Vlahovic,” ha detto Ravezzani, sottolineando come l’attaccante alterni prestazioni brillanti a momenti di poca lucidità sotto porta. Il serbo ha infatti fallito un paio di occasioni accessibili, per poi siglare un gol più complicato. “Sbaglia un paio di gol facili e ne fa uno più difficile,” ha aggiunto il giornalista, riconoscendo il talento del bomber ma evidenziandone anche la difficoltà sotto porta.

Il punto culminante della osservazione di Ravezzani, però, è arrivato quando ha parlato della reazione polemica di Vlahovic dopo la rete. L’attaccante serbo ha messo in scena una piccola “scenetta” dopo il gol, lanciando frecciate probabilmente rivolte ai suoi detrattori. “Poi scenetta polemica,” ha commentato Ravezzani, prima di aggiungere un monito chiaro: “Gli dicano che con quello che prende deve accettare anche le critiche“.

Non è la prima volta che Vlahovic finisce nel mirino dei media per la sua gestualità in campo o per la difficoltà nell’accettare commenti negativi. Sebbene il talento del serbo sia indiscusso, le sue reazioni emotive sono spesso state oggetto di discussione.