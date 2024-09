Clausola e gentlemen’s agreement: capolavoro Juventus

Adesso si fa sul serio e la Juventus, in questo senso, sembra convinta: tutti i dettagli dell’operazione voluta dai bianconeri.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus ha concluso un’operazione di mercato importante, portando a Torino l’ala portoghese Francisco Conceição. Il giovane talento è stato prelevato dal Porto attraverso un prestito oneroso, con i bianconeri che hanno versato una commissione di 7 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 3 milioni come bonus legati a determinati obiettivi sportivi.

L’aspetto più interessante di questa trattativa è che la Juventus non ha ottenuto un’opzione di acquisto per il cartellino del giocatore, cosa che in genere rappresenta un passaggio fondamentale nelle operazioni di prestito. Tuttavia, c’è un “gentleman agreement” tra le due società che potrebbe rivelarsi decisivo in futuro. Infatti, a partire dall’estate del 2025, Conceição avrà una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro. Grazie a questo accordo verbale, la Juventus avrà la priorità nel caso in cui decidesse di attivare la clausola e acquisire definitivamente il giocatore.

Clausola di 30 milion di euro nel 2025: la Juve chiude Conceição

Francisco Conceição, classe 2002, è uno dei talenti emergenti del calcio portoghese. Cresciuto nelle giovanili del Porto, ha rapidamente attirato l’attenzione degli osservatori per le sue doti tecniche e la capacità di creare superiorità numerica sulla fascia destra. Nonostante la giovane età, ha già maturato una certa esperienza sia in campionato che in competizioni europee, guadagnandosi il rispetto dei suoi compagni di squadra e dei tecnici e facendo sognare i tifosi già alla Juventus.

Per la Juventus, l’arrivo di Conceição già rappresenta un investimento per il presente e per il futuro. L’ala portoghese sta offrendo soluzioni tattiche e alternative nel reparto offensivo al tecnico Thiago Motta, aggiungendo velocità, tecnica e imprevedibilità. Il suo impatto sarà osservato con attenzione nel tempo, soprattutto in vista di un eventuale acquisto definitivo nel 2025, come già anticipato poc’anzi.

L’inserimento di Francisco Conceição nella rosa della Juventus è visto dalla dirigenza come un passo importante nella crescita del giocatore. La Serie A, con le sue caratteristiche tattiche e fisiche, è un banco di prova ideale per il giovane esterno che già ha messo in mostra, anche se per breve tempo, tutte le sue qualità. Con la concorrenza interna e la possibilità di misurarsi in più competizioni, Conceição avrà l’opportunità di crescere ulteriormente sotto la guida di Thiago Motta, ideale per valorizzare al massimo le sue caratteristiche.