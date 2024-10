Calciomercato Juventus, follia per il nuovo Haaland: arriva con i soldi di Vlahovic

Adesso la Juve ha messo gli occhi sul nuovo talento offensivo che prenderà le redini dell’attacco: i dettagli.

Nella stagione che è appena cominciata, la Juventus sembra aver avuto un cambio di passo, almeno dal punto di vista del gioco. Dopo l’addio di Massimiliano Allegri e l’arrivo in panchina di Thiago Motta, la squadra bianconera ha intrapreso un nuovo sistema di gioco, caratterizzato da un maggiore possesso palla, una migliore capacità di creazione delle occasioni e una solida fase difensiva.

Tuttavia, nonostante il miglioramento generale, la Juventus ha mostrato alcune difficoltà in fase realizzativa durante i primi match stagionali. Molti tifosi e addetti ai lavori hanno puntato il dito contro Dusan Vlahovic, considerato spesso il principale responsabile di questa mancanza di gol. Il serbo, apparso fuori forma, è stato criticato per le sue prestazioni altalenanti, con l’eccezione della doppietta contro il Genoa. Con il suo futuro incerto, dato il rinnovo di contratto ancora in sospeso, la Juventus ha iniziato a guardarsi intorno per trovare un nuovo centravanti. E qui entra in gioco Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, che avrebbe messo gli occhi su un giovane bomber che ha attirato l’interesse di mezza Europa.

Benjamin Sesko nuovo talento dell’attacco per la Juve

Secondo indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe puntando Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 del Lipsia. Sesko, reduce da una stagione straordinaria, ha messo in mostra il suo talento con gol e prestazioni che non sono passate inosservate ai principali club europei.

Tra le squadre che hanno tentato di acquistarlo durante l’estate ci sono Milan, Arsenal e Tottenham, tutte respinte dal Lipsia. Ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi, con la Juventus pronta a farsi avanti con un’offerta importante. Per portare Sesko sotto la Mole, la Juventus dovrebbe essere pronta a investire almeno 50 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare qualora il giovane attaccante continuasse a confermare il suo livello di rendimento. La somma è senza dubbio rilevante, ma con una possibile cessione di Vlahovic all’orizzonte, la società della famiglia Agnelli potrebbe avere le risorse necessarie per affrontare questa spesa. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione nei prossimi mesi e se Benjamin Sesko diventerà il nuovo volto dell’attacco bianconero.