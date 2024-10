Juventus già archiviata: ‘proposta’ UFFICIALE da oltre 100 milioni

Adesso la Juventus è solo un miraggio’ L’ultima ‘proposta’ potrebbe superare i 100 milioni. I dettagli della situazione.

Come riportato da ‘Goal’, Victor Osimhen non nasconde la propria autostima. In un’intervista al canale ufficiale del Galatasaray, il centravanti nigeriano ha espresso con sicurezza il suo valore, dichiarando che pochi giocatori al mondo possono competere con lui. “Valgo più di 100 milioni di euro. Ci sono pochi giocatori come me“, ha affermato l’ex attaccante del Napoli, mostrando una forte consapevolezza delle sue qualità e del suo successo.

Arrivato da circa un mese in Turchia, Osimhen ha subito conquistato il pubblico del Galatasaray con la sua personalità e il suo stile di gioco. Le sue dichiarazioni riflettono una profonda fiducia nel proprio talento: “Tutto è legato alle mie caratteristiche, alle cose che faccio, alla mia qualità. Penso che me lo merito. Alcuni potrebbero dire 15 milioni, altri 100-120-150. Ognuno ha opinioni diverse, ma io so il contributo che porto“. Queste parole mettono in luce non solo la sua consapevolezza del valore sul mercato, ma anche la determinazione nel continuare a dimostrare le sue qualità ai massimi livelli.

Osimhen ha anche parlato del suo ambientamento a Istanbul, definendola una delle città più belle del mondo. “Istanbul è incredibile, non sapevo fosse così grande. Ma la cosa più importante è il Galatasaray: i tifosi rendono questa città unica e io sono felice qui“. Il nigeriano ha poi riservato parole di grande affetto per due figure chiave della sua esperienza nel club turco: Dries Mertens e Mauro Icardi.

Di Mertens, ex compagno al Napoli, ha detto: “Dries è una persona che mi piace moltissimo. Abbiamo passato molto tempo insieme e mi ha sempre motivato con i suoi discorsi. Sia lui che la sua famiglia sono molto preziosi per me“. Un legame che Osimhen considera fondamentale per il suo ambientamento in Turchia. Su Mauro Icardi, definito una “leggenda del Galatasaray“, Osimhen ha espresso grande ammirazione: “Conosco Mauro da anni e penso che imparerò molto da lui. Ci aiuterà tantissimo con i suoi assist e i suoi gol“. Un riconoscimento reciproco che sottolinea la grande intesa tra i due attaccanti.

Victor Osimhen si sta rapidamente affermando come una delle stelle del Galatasaray, confermando il suo status di giocatore di livello mondiale. Forte della sua autostima e delle sue qualità, l’attaccante nigeriano è pronto a fare la differenza in Turchia, consapevole del proprio valore e determinato a raggiungere nuovi successi. Le sue dichiarazioni non fanno altro che accrescere le aspettative dei tifosi, che si aspettano grandi cose da lui nella nuova stagione e, in un certo senso, allontanano la corte della Juventus che l’ha messo nel mirino come erede di Dusan Vlahovic, qualora, appunto, il bomber serbo dovesse essere ceduto nella prossima stagione.