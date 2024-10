Juventus, rigore non dato su Vlahovic: Motta li ha zittiti tutti

Rigore non dato su Vlahovic e Motta ‘esplode’. Ecco cosa è successo durante la sfida di Champions League: i dettagli.

Le polemiche non sono mancate durante il primo tempo della sfida tra la Juventus e il Lipsia, e uno degli episodi più discussi ha visto protagonista il mister bianconero, Thiago Motta. Al centro della questione, un rigore apparentemente evidente negato a Dusan Vlahovic, che ha scatenato un acceso dibattito fra le panchine delle due squadre.

Durante la fase concitata del match, Vlahovic è stato abbattuto in area di rigore, ma nonostante le proteste dei giocatori bianconeri e del pubblico, l’arbitro ha deciso di lasciar proseguire il gioco. Questo episodio ha infiammato gli animi non solo dei tifosi, ma anche della panchina del Lipsia, che ha cominciato a protestare rumorosamente. È a questo punto che Thiago Motta ha preso la scena in modo deciso. Visibilmente contrariato dalle continue proteste della panchina tedesca, l’allenatore della Juventus ha letteralmente zittito la panchina avversaria con un gesto perentorio. Un momento che ha sottolineato la tensione che si respirava in campo, con Motta determinato a difendere la sua squadra e a mantenere la concentrazione in una partita delicata. Subito le scuse da parte degli avversari.