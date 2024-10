Calciomercato Juventus, Calafiori bis: Thiago Motta lo porta a Torino

Calafiori bis, Thiago Motta lo porta a Torino così: i dettagli della potenziale trattativa per il giocatore.

Con l’infortunio di Gleison Bremer, che starà lontano dai campi per un lungo periodo a causa della lesione al legamento crociato del ginocchio, la Juventus è alla ricerca di un sostituto per rinforzare la difesa. Tra i nomi che la dirigenza bianconera sta valutando per il mercato di gennaio, spicca quello di Sam Beukema, difensore centrale olandese attualmente in forza al Bologna.

Thiago Motta, attuale tecnico della Juventus, conosce molto bene Beukema, avendolo allenato lo scorso anno al Bologna. Il difensore si è messo in evidenza per la sua solidità difensiva e la capacità di adattarsi rapidamente al calcio italiano, impressionando positivamente lo staff tecnico. Motta ne apprezza le qualità fisiche e tattiche, e il suo giudizio potrebbe giocare un ruolo decisivo nel valutare un eventuale acquisto da parte della Juventus.

Motta lo prende subito: Beukema alla Juventus

L’olandese ha dimostrato di sapersi integrare bene nel sistema difensivo della Serie A, distinguendosi per senso della posizione, ottime doti aeree e capacità di guidare la linea difensiva. In particolare, la sua versatilità e la possibilità di crescere ulteriormente lo rendono un’opzione interessante per la Juventus, che cercherà di coprire il vuoto lasciato dall’assenza di Bremer.

Nonostante l’interesse concreto, la Juventus monitorerà con attenzione i progressi di Beukema nel corso della stagione. Il difensore dovrà continuare a confermare quanto di buono mostrato finora per convincere il club bianconero a puntare su di lui. L’intesa con Thiago Motta potrebbe rappresentare un vantaggio, ma sarà fondamentale che Beukema mantenga alti livelli di prestazione per giustificare un investimento durante la finestra di mercato di gennaio.

L’eventuale arrivo di Beukema garantirebbe alla Juventus un rinforzo di qualità e continuità in difesa, permettendo a Motta di lavorare con un giocatore che conosce bene e di cui apprezza le caratteristiche tecniche e morali. Con Bremer indisponibile per un lungo periodo, il mercato invernale potrebbe diventare cruciale per i bianconeri. Beukema rappresenta una soluzione che unisce continuità, conoscenza del campionato e delle dinamiche di gioco del nuovo tecnico, e la Juventus potrebbe accelerare le operazioni nel caso in cui il Bologna fosse disposto a trattare. Tuttavia, la concorrenza per il difensore olandese non manca, e la Vecchia Signora dovrà muoversi con decisione per assicurarsi le prestazioni di un potenziale sostituto ideale per Bremer.