Incontro decisivo Vlahovic-Juventus: ecco cosa sta succedendo

Adesso c’è l’incontro decisivo tra Vlahovic e la Juventus: ecco cosa sta succedendo in dettaglio. Tutti gli aggiornamenti.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus è pronta a rafforzare il suo legame con Dusan Vlahovic, cercando di blindare il bomber serbo con un nuovo contratto a lungo termine. Durante la sosta per le Nazionali, è previsto un incontro cruciale tra il club bianconero e l’agente del giocatore, che segnerà l’inizio delle trattative decisive per il rinnovo.

Il piano della Juventus è chiaro: offrire un prolungamento fino all’estate del 2028. Oltre alla durata del contratto, si discuterà anche di un ritocco dell’ingaggio che, nelle intenzioni della dirigenza, dovrebbe alleggerire il peso a bilancio del giocatore. Questo aspetto finanziario è particolarmente rilevante per il club, che sta lavorando per mantenere sostenibile la propria strategia economica.

Rinnova subito: contratto fino al 2028 per Vlahovic

Oltre agli aspetti economici, la Juventus punterà molto sul forte legame che Vlahovic ha costruito con la squadra. Arrivato a Torino per vincere, il serbo ha sempre mostrato una grande determinazione nel raggiungere i propri obiettivi, e il club conta su questo fattore per convincerlo a proseguire la sua avventura in bianconero.

L’obiettivo di Vlahovic è chiaro: vincere trofei importanti con la maglia della Juventus. Il suo impegno è tale che non lascerà Torino senza aver raggiunto questo traguardo. Un messaggio forte e chiaro, che la dirigenza bianconera intende supportare con un accordo che sancirà Vlahovic come pilastro del progetto a lungo termine della Juventus. La Juventus è consapevole dell’importanza di Dusan Vlahovic nel progetto presente e futuro della squadra. Dopo un periodo iniziale difficile, il bomber serbo sembra aver ritrovato continuità e fiducia in campo, diventando nuovamente centrale nei piani di Thiago Motta. Blindarlo con un rinnovo fino al 2028 rappresenta per il club un segnale forte, non solo sul piano sportivo, ma anche su quello strategico.

Vlahovic, arrivato a Torino nel gennaio del 2022 con grandi aspettative, ha da subito mostrato il suo potenziale, diventando uno degli attaccanti più temibili del campionato italiano. L’incontro con l’agente durante la sosta per le Nazionali è visto come il primo passo di un percorso che, nelle intenzioni della società, si concluderà con la firma del nuovo accordo. La Juventus vuole evitare situazioni di incertezza, simili a quelle vissute con altri giocatori chiave in passato, e mettere subito in chiaro che Vlahovic è una pedina fondamentale del presente e del futuro.