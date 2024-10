Juventus-Cagliari, non solo Bremer e Nico Gonzalez: stop per quattro ‘big’

Adesso l’emergenza diventa sempre più concreta, non solo Nico e Bremer, adesso, la lista degli indisponibili per la gara si allunga.

La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari nel lunch match della settima giornata di Serie A, domenica alle 12.30 all’Allianz Stadium. Una sfida importante per entrambe le squadre, ma le assenze per infortuni pesano notevolmente su entrambe le formazioni, aggiungendo ulteriore incertezza all’incontro.

Il Cagliari arriva a Torino con il morale rinvigorito grazie alla prima vittoria stagionale ottenuta contro il Parma. Questo successo, cruciale per la corsa salvezza, ha dato respiro al tecnico Davide Nicola, che aveva comunque incassato la fiducia del patron Giulini anche durante le difficoltà iniziali. Tuttavia, la trasferta contro la Juventus si prospetta proibitiva, e a complicare ulteriormente le cose ci sono le assenze di pedine fondamentali.

Juve-Cagliari, indisponibili anche Lapadula e Pavoletti

Gli attaccanti Lapadula e Pavoletti, protagonisti nelle ultime stagioni, non sono riusciti a recuperare dai loro infortuni e non saranno della partita. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato nell’ultimo allenamento e il loro rientro sembra ormai posticipato alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Piccoli avrà quindi il compito di guidare l’attacco rossoblù, supportato da Luvumbo, Viola e Zortea nel trio di trequartisti. Inoltre, il Cagliari dovrà fare a meno anche di Jakub Jankto e Mateusz Wieteska, che resteranno fuori dai convocati.

Anche in casa Juventus le cose non vanno meglio sul fronte degli infortuni. Dopo la brillante vittoria in Champions League contro il Lipsia, Motta dovrà fare i conti con l’assenza di Bremer, che si è procurato una grave lesione al legamento crociato del ginocchio. Il difensore brasiliano, pilastro della retroguardia bianconera, sarà indisponibile per un lungo periodo, rappresentando una perdita significativa.

Come se non bastasse, Nico Gonzalez non sarà della partita a causa di un infortunio muscolare, e l’allenatore Thiago Motta dovrà rivedere i piani tattici. La difesa vedrà l’inserimento della coppia Kalulu-Gatti, mentre l’esterno Timothy Weah resta in dubbio dopo aver accusato un fastidio muscolare in allenamento successivo alla sfida contro il Napoli. Con entrambe le squadre decimate dagli infortuni, il match si preannuncia molto combattuto. La Juventus cercherà di capitalizzare la propria superiorità tecnica e il fattore campo, ma il Cagliari, ringalluzzito dal recente successo, potrebbe rivelarsi un avversario ostico, nonostante le numerose assenze.