Calciomercato Juventus, ha fatto impazzire Giuntoli: il ‘nuovo Boban’ a Torino

Ora Giuntoli ha nel mirino l’erede che sta già facendo impazzire la piazza. I dettagli sul potenziale nuovo acquisto.

A neppure diciotto anni, Andrija Maksimovic ha fatto il suo debutto in Champions League con la maglia della Stella Rossa di Belgrado, in una partita tanto attesa quanto complessa. Prima della sfida contro l’Inter, conclusasi con un pesante 4-0 per i nerazzurri, il direttore generale della Stella Rossa aveva lanciato un avvertimento: “Occhio al super talentuoso Andrija Maksimovic, un ragazzo di 17 anni che giocherà la sua prima partita in Champions League. Credo che l’Italia del calcio sarà impressionata dal suo talento“. Nonostante l’esito negativo della gara, Maksimovic ha dimostrato carattere, conquistando un 6 in pagella da Tuttomercatoweb.com: “Personalità e un sinistro niente male, fa vedere cose interessanti. Gioca con la sfrontatezza tipica di chi non ha ancora 18 anni“. Un esordio non eclatante, ma promettente.

Tra i presenti sugli spalti di San Siro, c’era anche la Juventus. I bianconeri stanno seguendo da vicino il giovane talento serbo. Con un contratto in vigore fino al 2027, il valore stimato di Maksimovic si aggira attorno a 1 milione di euro, una cifra che difficilmente rappresenterà la realtà del mercato. Infatti, un giovane del 2007 che si sta già mettendo in mostra sia in patria che in Champions League vale certamente molto di più. La Juventus, come già accaduto in passato con profili emergenti come Adzic, vuole anticipare la concorrenza e assicurarsi il giocatore prima che il suo valore lieviti ulteriormente.

Juventus su Maksimovic: l’enfant prodige arriva in bianconero

Il talento di Maksimovic ha fatto scalpore non solo in Serbia, ma anche nel resto dei Balcani. Il giovane trequartista, nonostante una struttura fisica ancora in fase di sviluppo, è già capace di imporsi tra le linee avversarie grazie alle sue doti tecniche straordinarie. La sua rapidità e la capacità di muoversi con eleganza sul campo, unite a una visione di gioco brillante e a un tocco di palla delicato, fanno di lui uno dei prospetti più interessanti in arrivo dalla regione balcanica.

I paragoni che si sprecano su di lui sono pesantissimi. Nei Balcani si parla già di un “nuovo Boban“. Zvonimir Boban, icona del calcio croato e simbolo del Milan, ha fatto cose straordinarie nel corso della sua carriera, e non sorprende che Maksimovic venga accostato a un nome così importante.

Le aspettative sono alte, e se riuscirà a mantenere questa traiettoria, la Juventus potrebbe davvero aver trovato un gioiello su cui puntare per il futuro.