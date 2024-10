“Lo aspettiamo”: Bremer e il suo sostituto, Thiago Motta rincara la dose

Alla vigilia del match casalingo di campionato, mister Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa, ecco cosa ha detto.

Manca poco all’inizio di un’altra partita di campionato. Domani si torna nello stadio di casa, l’Allianz Stadiium di Torino. La Juventus affronterà il Cagliari, squadra temibile da non sottovalutare. Alla vigilia di questa partita, mister Motta ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, ecco cosa ha detto.

Come sta la squadra post Champions? Bene, molto bene. Vincere aiuta tanto nel lavoro. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Domani c’è il Cagliari. Indisponibili Bremer, Milik, Gonzalez. Tutti gli altri ci saranno.

Bremer? Rinforzi a gennaio? O svincolato da prendere subito? Bremer è importante per noi, mi dispiace tantissimo per il ragazzo, è umanamente fantastico. Lo sappiamo tutti quanto vale. Da adesso tutti noi daremo qualcosa in più. Lui avrebbe fatto lo stesso per un compagno, prendendo questa responsabilità. Noi lo faremo per lui. Lo aspettiamo. Danilo darà qualcosa in più, sono convinto.

Ogni partita è diversa, siamo concentrati contro il Cagliari. Si difendono bene, giocano di ripartenza. Sono rapidi.

Rotazione in difesa? Vedremo domani, tutti possono giocare. Stanno bene, chi entra domani farà qualcosa in più. Sempre pensando nel bene della squadra per arrivare al risultato finale.

Input offensivo? La squadra voleva continuare, provare a vincere contro il Lipisa, ho avuto la sensazione in campo e ho seguito il mio istinto. Sono molto contento: è un orgoglio per tutti noi.

Sulle parole di Conte? Sicuramente non si riferisce a me. Devi chiedere a lui. Non ho avuto però questa sensazione. Noi internamente abbiamo la stessa fiducia, stesso atteggiamento di fare bene e pensare alla prossima partita.

Pogba? Su Paul la società valuterà il da farsi quando arriverà la comunicazione. Quel che riguarda me, è stato un grande giocatore, da tanto tempo che non gioca. Adesso sono concentrato solo sulla partita di domani, tutto il resto conta poco.

Vice Vlahovic? Non esiste il vice di nessuno qua dentro. Voglio giocatori che giocano bene. C’è spazio per chi vuole giocare, non esistono vice nella mia squadra.

Lipsia? Una bella serata, una squadra con atteggiamento giusto. Punto finale, vittoria meritata. Ora occhi al Cagliari e fare grande prestazione, abbiamo il nostro pubblico.

Cabal? Sta bene e ha ricevuto pure la convocazione in nazionale. Deve continuare ad allenarsi bene, per il momento stanno meritando di giocare e sono sicuro che arriverà anche il suo momento.

McKennie? Fa cose meravigliose per un allenatore, sono contento di averlo con noi. Sta aiutando tantissimo. Vai a vedere l’azione fatta contro il Lipsia con Conceicao, è più bella del gol.

Conceicao? Sta lavorando bene, sono contento da quello che sta dimostrando. In partita ma soprattutto nel quotidiano. Lavoro benissimo, dà l’esempio giusto con grande atteggiamento. Anche quando si è fatto male.