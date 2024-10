Juventus-Cagliari, Vlahovic incanta ma non basta. Douglas Luiz flop

Quest’oggi è andato in scena il confronto tra Juventus e Cagliari all’Allianz Stadium di Torino valido per la partita di Serie A.

Il risultato finale è stato di 1-1, un pareggio per i bianconeri. Un punteggio che alla fine deve essere accolto con il sorriso, poiché la formazione guidata da Thiago Motta ha giocato una partita davvero importante contro un’avversaria insidiosa e offensiva.

Una partita che era molto attesa anche dai tifosi di casa, in primis per il ritorno dopo la grande sfida di Champions League e in secondo luogo, anche, per la presenza di Paul Pogba sugli spalti, l’ex numero 10 sarebbe pronto a tornare in campo e potrebbe farlo già, addirittura, a gennaio. Una gara che, come dicevamo poc’anzi, vedeva un’avversaria tutt’altro che semplice e l’obiettivo prefissato era quello di ottenere i tre punti, purtroppo non raggiunti. Dopo una sfida di sacrificio e di grande attenzione tattica la Juventus concude questa sfida casalinga con un pareggio.

Juventus-Cagliari: le pagelle dei bianconeri

JUVENTUS – Di Gregorio 7; Savona 6.5 (70′ Danilo 6), Kalulu 7, Gatti 6,5, Cambiaso 6,5; Locatelli 6,5 (62′ McKennie 6.5) , Thuram 5.5 (62′ Douglas Luiz 4.5); Conceicao 7,5, Koopmeiners 7 (46′ Fagioli 6.5), Mbangula 6 (Yildiz 77′, 6); Vlahovic 7

Una sfida conclusasi con un pareggio avvenuto alla fine, negli ultimi minuti per un calcio di rigore su un fallo di Douglas Luiz. Adesso la Juventus esce da questa sfida con un punto, un po’ amaro ma nemmeno con una partita da buttare. I bianconeri hanno saputo attaccare e cercato più volte di raddoppiare ma nonostante i vari tentativi di Vlahovic, la sfida è finita con un pareggio e una partita sempre nel vivo dell’azione.