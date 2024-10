Juventus, vice Vlahovic pronto alla firma: accordo fino al 2029

La Juventus guarda già al vice Vlahovic. Pronta la firma con accordo fino al 2029. I dettagli della situazione.

Da ‘Tuttosport’, La Juventus continua a guardare al futuro e uno dei nomi su cui punta è quello di Tommaso Anghelè. Il giovane attaccante, già protagonista con la squadra Under 23, è in rampa di lancio e pronto a fare il salto definitivo verso la prima squadra, soprattutto in vista dell’assenza di Arkadiusz Milik, fermato da un infortunio.

Nelle ultime ore è arrivata una conferma importante per il classe 2004, con la convocazione nella Nazionale Under 20 di Alberto Bollini per le sfide contro Inghilterra e Portogallo. Un riconoscimento per l’ottimo rendimento e una vetrina di prestigio che conferma il suo valore.

Anghelè come vice Vlahovic: firma fino al 2029

Ma non è tutto: l’infortunio di Milik apre le porte a un ruolo cruciale per Anghelè. Dal ritorno della pausa per le nazionali fino a gennaio, il giovane potrebbe alternarsi tra la Juventus Under 23 e la prima squadra, fungendo da vice-Vlahovic. Una responsabilità importante per il ragazzo, che avrà l’occasione di dimostrare le sue qualità su un palcoscenico più grande.

In parallelo, la Juventus sta lavorando per blindare il futuro di Anghelè. Le trattative per il prolungamento del contratto sono già avviate, con l’obiettivo di estendere l‘accordo fino al 2029. Questo dimostra la fiducia che il club ripone nel giovane talento, considerato una pedina fondamentale per il futuro della squadra. Il percorso di crescita di Anghelè sta procedendo nel migliore dei modi, con un 2024 che potrebbe regalargli molte opportunità sia in bianconero che con la maglia azzurra.

Tommaso Anghelè rappresenta uno dei talenti più promettenti nel panorama giovanile della Juventus. Il suo percorso all’interno del club bianconero lo ha visto crescere a grandi passi, mettendosi in mostra con la formazione Under 23, dove ha già dimostrato di avere un grande potenziale. Nato nel 2004, Anghelè si è distinto per le sue doti tecniche e il suo fiuto del gol, caratteristiche che hanno attirato l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche dello staff tecnico della prima squadra.