Pogba non vede l’ora: il messaggio social ‘infiamma’ il web

Pogba manda chiari messaggi ai tifosi, ecco cosa è successo sui social network, indizio che non è passato inosservato.

Paul Pogba non smette di far parlare di sé, e stavolta non si tratta di un aggiornamento sulla sua squalifica. Il centrocampista francese, infatti, ha mandato un messaggio inequivocabile ai tifosi della Juventus con la sua presenza sugli spalti dell’Allianz Stadium durante la sfida tra i bianconeri e il Cagliari, valida per la settima giornata di Serie A. Il suo sguardo attento e il sorriso fiducioso non sono passati inosservati, un chiaro segnale del suo desiderio di tornare al più presto in campo. E il bambino con il numero 10 e il suo nome, di spalle, inquadrato e pubblicato nelle sue storie Instagram è il chiaro segnale. Pogba c’è e vuole tornare al più presto.

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, con la squalifica che ha pesantemente influito sul suo percorso, Pogba sembra pronto a voltare pagina. La sua vicinanza alla squadra e alla tifoseria è palpabile, e la presenza allo stadio è stata vista da molti come un indizio di un imminente ritorno. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il francese potrebbe addirittura rientrare in campo già a gennaio, alla riapertura del mercato e dopo aver scontato la squalifica, se venisse confermato.

Pogba non sta più nella pelle, vuole tornare al più presto

Per la Juventus, che ha dovuto fare a meno del suo campione per un lungo periodo, il ritorno di Pogba potrebbe rappresentare una vera e propria rinascita, specialmente in un momento in cui la squadra sta lottando per mantenere alto il livello in Serie A e in Europa. I tifosi, da parte loro, non vedono l’ora di rivederlo in azione, sperando che possa ritrovare la forma migliore e contribuire al successo del club, nonostante il lungo periodo fuori dai campi e l’età certamente non più giovanissima.

Il messaggio è chiaro: Paul Pogba è determinato a tornare più forte di prima e il suo ritorno in campo potrebbe avvenire molto prima di quanto ci si aspettasse.

Non resta che attendere il mese di gennaio per scoprire se il campione francese sarà pronto a indossare nuovamente la maglia bianconera e a far sognare i suoi tifosi.