Altra bandiera ammainata: lascia la Juventus a gennaio

Pronto a lasciare la Juventus a gennaio, ecco cosa sta succedendo. I dettagli della situazione riguardo al giocatore.

Da leader indiscusso e capitano della Juventus a esubero e potenziale partente. La parabola di Danilo sta colpendo duramente i tifosi bianconeri, delusi dalla gestione del nuovo tecnico Thiago Motta e dalla prospettiva di un addio del brasiliano già nella prossima finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro di Danilo potrebbe essere lontano da Torino, con l’ex Real Madrid sempre più relegato ai margini del progetto tecnico.

Nonostante la sua esperienza e il suo contributo da leader, Danilo sta vivendo una stagione difficile. Il brasiliano ha perso progressivamente il posto da titolare sia come difensore centrale sia come terzino, ruolo in cui in passato si era alternato con grande efficacia. Le scelte di Thiago Motta non sono state ben digerite dal giocatore, che si sente ancora un titolare e chiede spazio per dimostrare il proprio valore. Tuttavia, l’allenatore sembra preferirgli altri elementi della rosa.

Clamoroso Juventus: Danilo può lasciare i bianconeri a gennaio

L’infortunio di Bremer avrebbe potuto rappresentare un’opportunità per Danilo di riguadagnare minuti e fiducia in campo, ma Motta ha optato per l’inserimento di Pierre Kalulu, giovane difensore che sta impressionando lo staff tecnico. Anche sulla fascia destra, Danilo ha trovato ulteriore concorrenza, con l’exploit di Savona che ha ridotto ulteriormente le sue possibilità di tornare a essere protagonista nel ruolo di terzino.

Con sempre meno spazio a disposizione e la sensazione di non essere più centrale nel progetto bianconero, Danilo potrebbe valutare l’addio già a gennaio, alla ricerca di una squadra che possa garantirgli un ruolo di primo piano. La Juventus, dal canto suo, non escluderebbe una sua cessione, soprattutto in vista di possibili rinforzi nel mercato invernale.

La situazione di Danilo in casa Juventus appare sempre più delicata, e il possibile addio a gennaio segna una svolta che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. Danilo, arrivato a Torino nel 2019, è stato uno dei leader del gruppo, tanto da ereditare la fascia da capitano dopo l’addio di Leonardo Bonucci. La sua esperienza internazionale e la sua capacità di ricoprire più ruoli in difesa lo avevano reso uno dei punti di riferimento della squadra.