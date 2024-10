Chiusura definitiva: Allegri è fuori

Adesso la situazione per Allegri sembra già delineata. L’ex tecnico dei bianconeri è fuori dal progetto. Tutti i dettagli.

Erik ten Hag determinato a restare al Manchester United dopo una riunione del consiglio di sette ore, come scrivono dal ‘Mirror’. Il ruolo del tecnico rimane saldo e la sua posizione di allenatore del Manchester United è ancora in piedi, nonostante i recenti rumors che avevano messo in dubbio il suo futuro. Dopo una lunga riunione del consiglio del club, durata ben sette ore, Ten Hag ha ottenuto il supporto della dirigenza, che ha rinnovato la fiducia nelle sue capacità di guidare i Red Devils.

Secondo fonti vicine al club, Ten Hag ha dimostrato una visione chiara per il futuro della squadra, nonostante un inizio di stagione turbolento. Durante la riunione, l’allenatore olandese ha discusso le prossime strategie e gli obiettivi a breve termine, compresa la preparazione per l’importante sfida contro il Brentford, che si terrà sabato prossimo.

Ten Hag rimane allo United: Allegri non va a Manchester

Il Manchester United ha vissuto un inizio di stagione complicato, con prestazioni altalenanti che hanno alimentato le speculazioni sul futuro di Erik Ten Hag. Tuttavia, la recente riunione del consiglio ha segnato un punto di svolta, rivelando la volontà della dirigenza di sostenere l’allenatore e il suo progetto a lungo termine.

Il consiglio ha espresso la necessità di un piano coerente e strategico per riportare il Manchester United ai vertici del calcio inglese ed europeo. Ten Hag ha enfatizzato l’importanza di costruire un team solido e competitivo, in grado di affrontare le sfide che si presenteranno. La fiducia nella sua visione è un segnale positivo per i tifosi, che sperano di vedere un miglioramento nelle prestazioni della squadra.

Ten Hag, previsto per tornare dalle vacanze all’inizio della prossima settimana, avrà l’opportunità di riorganizzare le idee e impostare una tabella di marcia per il match contro il Brentford. La preparazione per questa partita sarà cruciale, poiché una vittoria potrebbe ridare slancio alla squadra e sollevare il morale in un momento delicato. Si chiude quindi ogni possibilità di vedere l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla panchina del Manchester United, almeno stando alle ultime indiscrezioni provenienti, proprio, dall’Inghilterra.