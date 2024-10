Colpo di scena Juventus, non solo Vlahovic: così non firma il rinnovo

Colpo di scena in casa Juventus, non solo Vlahovic. Anche lui potrebbe non firmare il rinnovo, i dettagli dell’operazione e della situazione.

La questione del rinnovo di Federico Gatti, difensore in crescita nelle gerarchie di Thiago Motta, sembra aver subito una battuta d’arresto. Pur essendoci la volontà di tutte le parti di prolungare il contratto del centrale italiano, gli ultimi sviluppi legati agli infortuni hanno cambiato l’ordine delle priorità in casa Juventus. L’infortunio di Bremer, pilastro della difesa bianconera, ha obbligato il club a rivedere i suoi piani nel breve termine.

Federico Gatti, arrivato alla Juventus come una scommessa dal Frosinone, ha guadagnato spazio e fiducia, diventando un elemento importante nelle rotazioni difensive della società bianconera. La Vecchia Signora ha già avviato contatti per il rinnovo del suo contratto, con l’intento di blindare il giocatore e garantirgli un futuro in maglia bianconera. Tuttavia, il recente stop di Bremer ha portato Cristiano Giuntoli e il suo team a concentrarsi su altre emergenze, legate soprattutto alla copertura del reparto difensivo.

Gatti rinnovo slittato? Le ultime

Con l’inizio di ottobre e la finestra invernale di mercato all’orizzonte, Giuntoli ha già avviato le grandi manovre per rafforzare la rosa. La priorità sarà probabilmente l’acquisto di un difensore centrale di esperienza che possa sostituire Bremer in caso di lunga indisponibilità. Tuttavia, anche altre posizioni potrebbero essere ritoccate, a seconda degli sviluppi in termini di infortuni e prestazioni.

Il rallentamento nella trattativa per il rinnovo di Gatti non dovrebbe far preoccupare i tifosi. Le parti rimangono infatti fiduciose di arrivare a un accordo, ma le tempistiche dipenderanno dalle esigenze di mercato e dalla necessità di rafforzare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

I prossimi mesi saranno cruciali per la Juventus, che dovrà bilanciare il futuro dei suoi talenti con le necessità di mercato a breve termine.