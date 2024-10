Juventus, non solo Bremer: nuovo intervento chirurgico riuscito

Non solo Bremer, nuovo intervento chirurgico riuscito: ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli della situazione.

Riccardo Stivanello, difensore della Juventus Next Gen, si è sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata odierna in seguito al grave infortunio al legamento crociato anteriore. L’infortunio è avvenuto durante la sfida di Serie C contro l’AZ Piceno. Come riportato dalla società bianconera in una nota ufficiale, l’intervento è stato eseguito con successo.

La Juventus ha rilasciato il seguente bollettino medico: “Riccardo Stivanello è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal Prof. Stefano Zaffagnini, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica“.

Stivanello, operazione perfettamente riuscita: ritorna tra 6 mesi

L’operazione rappresenta solo il primo passo nel lungo percorso di recupero. Generalmente, per un infortunio al crociato anteriore, i tempi di recupero possono variare tra i 6 e i 9 mesi. Stivanello dovrà dunque affrontare un percorso riabilitativo intenso e personalizzato per poter tornare al massimo della forma.

Riccardo Stivanello è uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile della Juventus, e questo stop rappresenta una battuta d’arresto nel suo processo di crescita. La Juventus Next Gen, attualmente impegnata in Serie C, spera di poter contare nuovamente su di lui per la seconda parte della stagione o per l’inizio della prossima.