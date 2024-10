La Juventus compra il suo ‘giustiziere’: ecco Mr 42 milioni di euro

42 milioni di euro la cifra, tutti i dettagli sul potenziale nuovo acquisto dei bianconeri voluto da Giuntoli: i dettagli.

La Juventus, sotto la guida del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, continua a esplorare il mercato alla ricerca di possibili rinforzi per migliorare la rosa, in particolare nel reparto offensivo. Uno dei nomi che ha attirato l’attenzione del club bianconero è quello di Lois Openda, attaccante 24enne in forza al Lipsia.

Openda, che la Juventus ha recentemente affrontato in Champions League, rappresenta un profilo intrigante. Prima punta fisicamente imponente, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, l’attaccante belga possiede anche una buona dose di velocità e tecnica, caratteristiche ideali per un club ambizioso come quello torinese. La scorsa stagione, con la maglia del Lens, ha dimostrato tutto il suo valore, segnando ben 28 gol complessivi e affermandosi come uno dei bomber più promettenti del panorama europeo.

Lois Openda nuovo nome per l’attacco: arriva dal Lipsia

Openda ha già confermato il suo ottimo stato di forma anche in questa stagione, siglando 5 gol con la maglia del Lipsia. Il club tedesco ha investito fortemente su di lui, pagandolo 42 milioni di euro, una cifra che lo rende l’acquisto più costoso della storia della società. Questo elemento rappresenta sicuramente un ostacolo economico per la Juventus, che però potrebbe tentare qualche manovra per abbassare le richieste del Lipsia, magari attraverso l’inserimento di contropartite tecniche o formule di prestito con diritto di riscatto.

Sotto la guida di Giuntoli, noto per la sua abilità nel condurre trattative complesse, la Juventus potrebbe comunque monitorare attentamente la situazione. Il mercato di gennaio rappresenta un’opportunità per rinforzare la rosa, e un attaccante come Openda potrebbe essere l’elemento giusto per aumentare le alternative in attacco, dove attualmente Dusan Vlahovic è protagonista.

Nonostante il costo elevato, la Juventus sa bene che il mercato è imprevedibile e che, come spesso accade, le vie del pallone sono infinite. Se ci sarà un’apertura da parte del Lipsia, i bianconeri potrebbero seriamente considerare Openda come un rinforzo per puntare a traguardi importanti sia in Italia che in Europa. La sessione di mercato invernale si preannuncia calda, e Openda potrebbe essere uno dei nomi da seguire con attenzione nei prossimi mesi.